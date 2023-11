Bukele pide al Fiscal General que investigue a todo su Gabinete de Gobierno

Durante una reunión con su Consejo de Ministros, el Presidente Nayib Bukele dijo que los funcionarios que salgan mal en la investigación, “no tuvieron una pistola en la cabeza” para actuar mal en sus funciones.

Foto: Periódico Equlibrium.

San Salvador. El Presidente Nayib Bukele , mediante una cadena de radio y televisión, pidió al Fiscal General de la República que investigue a todo su gabinete de gobierno, porque tiene “miedo de dejar un mal legado”.

El expresidente Duarte no robó, pero se rodeó de ladrones, recordó el presidente al referirse a la necesidad de dejarle al pueblo salvadoreño un buen legado, y no como le pasó al expresidente que provenía de las filas del Partido Demócrata Cristiano.

“Yo no robo, porque no quiero ser recordado como un ladrón”, justificó Bukele ante dicho consejo, este martes 28 de noviembre, en el que también estuvo presente el Fiscal General, Rodolfo Delgado.

“Quiero pedirle en público (al Fiscal General) que investigue a todos los que están aquí (el gabinete de gobierno) de atrás para adelante. Yo no voy a ser el Presidente que quiere ser recordado como el ladrón o corrupto”.

Para ello, ya se está en planes de construir el CECOC, el Centro de Confinamiento de la Corrupción, que estará cerca del CECOT, dijo el gobernante; “aquí hay gente que conozco de hace tiempo, a otros de menos tiempo, hay muchos que les tengo cariño, hay muchos que han sido leales, trabajadores, pero eso no les da ninguna licencia para tocar dinero del pueblo”, sentenció.

Licencia

En aproximadamente tres días el Presidente Bukele pedirá una licencia a la Asamblea Legislativa, en virtud de la campaña electoral que emprenderá para las elecciones del próximo año y, al mismo tiempo dijo que incrementará en este período que se acerca, la fiscalización en el país.

En tal sentido le recordó a su Gabinete de gobierno que no piensen que si gana el Presidente, todos están asegurados en la continuidad de sus cargos. “Aquí, los que vamos a elección somos dos: el Vicepresidente y yo”, les recordó. Su elección es el 30 de mayo, o unos días antes. Puede ser el mismo, pero no significa que ya quedó, se tendrán que elegir de nuevo, sentenció.

Para ser tomado en cuenta en ese nuevo gabinete tienen que sobresalir cada quien; el que no, se entenderá con el fiscal, el que no hace nada ilegal pero no trabaja bien, será destituido. Por ello les recomendó que en los siguientes seis meses se pongan las pilas, porque todo lo que viene cuenta, aseguró Bukele.