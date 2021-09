Bengoa-Zacamil barrió en las juveniles de béisbol

Se impusieron ante Santa Ana, tanto en la Copa Hospital Policlínica Casa de Salud (categoría 13-14), como en la Copa Universidad Tecnológica UTEC (15-17).

Por: Carlos Hernández/Prensa Fedebeis.

San Salvador. Bengoa-Zacamil barrió su serie en la segunda jornada de los torneos juveniles organizados por la Federación Salvadoreña de Béisbol, al ganar tanto en la categoría Juvenil A (13-14 años) en la que se disputa la Copa Hospital Policlínica Casa de la Salud, así como en la de desarrollo Juvenil AA (15-17 años), en la que se juega la Copa Universidad Tecnológica UTEC.

En la Juvenil AA, los chicos de Bengoa-Zacamil se impusieron 11 por 1 a los santanecos, mientras que en la Juvenil AA hicieron lo propio ante el mismo rival, pero con score de 5-4.

En la categoría 13-14 años, Agabeisi derrotó 14-3 a Soyapango, mientras que ese mismo duelo en la 15-17 debió ser suspendido por lluvia a la altura de la cuarta entrada, cuando estaban arriba 5-1 las ardillas.

Tras los resultados, Agabeisi comanda la tabla general de la categoría Juvenil A con récord de 2-0, seguido a un juego de diferencia por Soyapango y Bengoa-Zacamil, ambos con registro nivelado de 1-1. En la cuarta casilla está Santa Ana con 0-2.

En la Juvenil AA, Agabeisi y Soyapango poseen 1-0, seguidos por Bengoa-Zacamil a medio juego de distancia con 1-1 y Santa Ana a uno con 0-2. La tercera jornada de ambos torneos se llevará a cabo el sábado 11 de septiembre.

En la Juvenil A, Soyapango recibe a Santa Ana en el Parque de Pelota (9:30 am) y Bengoa-Zacamil se mide a Agabeisi en el Complejo Agabeisi (9:30 am). En la Juvenil A, Soyapango y Santa Ana se enfrentarán en el Mini Estadio Zacamil (9:00 am) y Bengoa-Zacamil lo hará ante Agabeisi en el Parque de Pelota (11:00 am).