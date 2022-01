Bancoagrícola sigue siendo el banco del año, según The Banker

En medio de un año con muchos retos, Bancoagrícola fue responsable de otorgar el 27.9% de los créditos desembolsados en el país. También logró proteger el 29,4% de los depósitos totales del sector financiero.

Foto: Banco Agrícola.

San Salvador. Los últimos años han sido difíciles para las industrias, pero con fuerza, resistencia y perseverancia han ido superando los retos que ha traído consigo la pandemia Covid-19.

El sector bancario no ha sido la excepción, y en medio de los cambios que se han generado en el mundo, las regiones y los países, la banca ha tenido que reaccionar rápidamente, innovando su forma de trabajar y de acercar sus servicios.

Gracias al liderazgo y a la preferencia de sus clientes, Bancoagrícola ha sido reconocido nuevamente por la revista The Banker como Bank of the Year El Salvador 2021 (Banco del año de El Salvador 2021).

Esto ha sido posible gracias a su estrategia de transformación digital que pone al centro a sus clientes, y con la que han podido duplicar el número de usuarios activos en línea y móviles a más de 315.000.

Además, han lanzado nuevos servicios digitales como su cuenta de ahorro digital, e introdujeron opciones de pago sin contacto para teléfonos móviles con sistema Android.

Para recibir este reconocimiento la revista de inteligencia financiera global, The Banker, toma en cuenta los datos sobre las ganancias, activos, crecimiento de capital y rendimientos sobre el patrimonio.

Pero, además, el equipo editorial y los jueces ponen especial énfasis en aquellos bancos que lideraron el camino para satisfacer las necesidades de sus clientes y mantener la resiliencia frente a la pandemia y los contextos propios de sus países.

En este contexto, los múltiples esfuerzos realizados por Bancoagrícola a través de su estrategia digital y comercial le permitieron que, a pesar de ser un año complicado, sus activos totales aumentaran un 7,4% en 2020 y la eficiencia operativa se optimizó con una mejora en la relación costo-ingresos, hasta el 42,4%.

Además, fue responsable de otorgar el 27.9% de los créditos desembolsados en el país, y de proteger el 29,4% de los depósitos totales del sector financiero salvadoreño.

Para lograrlo, han fortalecido sus apuestas para brindar múltiples opciones de pago a sus clientes, con productos como Wompi, una plataforma que permite a las pequeñas empresas vender sus productos en línea sin la necesidad de su propio sitio web; o su asociación con TiendaCercaSV.com, una plataforma de geolocalización que permite a los restaurantes y pequeñas tiendas de barrio aceptar pagos mediante códigos QR.

“Nuestra estrategia pone al centro a las personas y sus necesidades, por eso trabajamos fuertemente para promover el desarrollo económico sostenible para lograr el bienestar de todos. Reconocimientos como Best Bank of the year nos llenan de orgullo y satisfacción, pues confirman la confianza de nuestros clientes y nos motiva a seguir desarrollando soluciones para los salvadoreños que, con su esfuerzo y sacrificio, hacen crecer al país”, dijo el Presidente Ejecutivo de Bancoagrícola, Rafael Barraza.

A través de la evaluación del período, The Banker destacó las iniciativas lideradas por Bancoagrícola para acelerar la inclusión financiera de emprendedores y pequeñas empresas, lo cual es fundamental para apoyar la economía salvadoreña, donde se estima que el 32% de los adultos confían en el desarrollo de un emprendimiento o pequeñas empresas como su principal fuente de ingresos.

Para ofrecer este apoyo, en septiembre de 2020, la Corporación Financiera Internacional organizó un paquete de financiamiento de 330 millones de dólares para el banco, que respaldará los objetivos de Bancoagrícola de llegar mejor a estos segmentos desatendidos.