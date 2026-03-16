Bambú City Center rechaza señalamientos de negligencia ante siniestro

La empresa aseguró que continuará colaborando con las autoridades correspondientes en todas las diligencias necesarias para esclarecer lo ocurrido.

Foto: BC.

San Salvador. Bambú City Center se pronunció públicamente tras el incendio registrado el sábado 14 de marzo en sus instalaciones, y reiteró su pesar por el fallecimiento de un trabajador de uno de los locales comerciales.

Mediante un comunicado oficial, la empresa aseguró que colaborará plenamente con las investigaciones en curso, para esclarecer los hechos; la administración del centro comercial lamentó profundamente la muerte del empleado y expresó su solidaridad con su familia.

“Su pérdida nos afecta como comunidad y nuestro acompañamiento hacia su familia permanece incondicional en este momento de dolor”, señaló el establecimiento.

Agregó que mantiene comunicación directa con el local comercial afectado y que continúa dando seguimiento al estado de salud de las dos personas que resultaron lesionadas durante el incidente. De acuerdo con la información proporcionada por la empresa, ambas se encuentran hospitalizadas, pero estables, y aseguró que se mantendrán atentos a su evolución para brindar el apoyo necesario.

Rechaza señalamientos de negligencia

En el mismo comunicado, Bambú City Center rechazó categóricamente los señalamientos que han circulado en redes sociales y algunos espacios informativos sobre una presunta negligencia en materia de seguridad.

Según el pronunciamiento, las autoridades competentes han reconocido que la activación inmediata de los protocolos de seguridad y de los sistemas contra incendios del complejo permitió controlar el siniestro oportunamente.

La administración también hizo un llamado a evitar conclusiones anticipadas mientras continúan las investigaciones oficiales sobre las causas del incendio.

“Atribuir responsabilidades antes de que concluyan las investigaciones en curso no solo es prematuro, sino que falta al rigor informativo que la opinión pública merece”, indica el comunicado.

Investigaciones continúan

Bambú City Center aseguró que continuará colaborando con las autoridades correspondientes en todas las diligencias necesarias para esclarecer lo ocurrido.

El centro comercial también informó que continuará comunicando actualizaciones a través de sus canales oficiales conforme avancen los procesos de investigación.