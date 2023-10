Asamblea decretará Estado de Emergencia por lluvias

El Gobierno ha habilitado 100 albergues a escala nacional para las personas que puedan resultar afectadas por las lluvias.

Foto: AL.

San Salvador. La Asamblea Legislativa desarrollará esta noche una sesión plenaria extraordinaria para decretar Estado de Emergencia por la tormenta Tropical Pilar, a solicitud del Presidente Nayib Bukele.

La declaratoria permitirá al Estado tomar las acciones necesarias para proteger a la población, así como disponer de los recursos financieros para atender la emergencia.

Según el sitio Hidrometeorología Pilar no entraría a tierra porque hay un Frente y vientos Nortes que no lo dejan ingresar, además señala que los vientos lo frenan y lo dejaran estacionado varias horas frente a El Salvador, por eso no se descarta la posibilidad que tome más fuerza

En tanto, el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos pronostica inundaciones a causa de las fuertes lluvias a lo largo de la costa del Pacífico de Centroamérica, incluido El Salvador, hasta el miércoles.

Ante este escenario, el Ministerio de Educación suspendió las clases tanto en el sector público como privado, incluidas las instituciones de Educación Superior.

El Gobierno ha habilitado 100 albergues a escala nacional para las personas que puedan resultar afectadas por las lluvias.