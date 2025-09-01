Arrestan a mujer que hirió a su pareja tras discusión “sentimental”

Fuentes policiales dijeron que el hombre fue trasladado a un hospital con lesiones en el hombro derecho y se encuentra estable; mientras Coreas Saravia será remitida por el delito de lesiones.

Foto: PNC.

San Salvador. Una mujer que tras un arranque de irá por una discusión con su pareja, la atacó con arma blanca, fue detenida por la Policía Nacional Civil, en el departamento de San Salvador.

La Policía identificó a la atacante como Violeta del Carmen Coreas Saravia, de 29 años de edad, y atribuyó la discusión “a celos” de la mujer; el hecho se registró en la residencial Altavista, del distrito de Tonacatepeque, en San Salvador Este.

