ARENA y FMLN esconden sus colores y banderas en su campaña

Además, candidatos del partido tricolor plagian campaña de político colombiano para vender “sus ideas” a los votantes salvadoreños para las elecciones de 2021.

Fotos: Redes sociales.

San Salvador. Los partidos FMLN y ARENA ha optado por minimizar sus banderas partidarias e incluso de presentar su campaña con el color cyan de Nuevas Ideas haciendo a un lado sus colores rojo y blanco (caso del FMLN) y el rojo azul y blanco (en el caso de ARENA).

Esto es interpretado por el partido de gobierno y por seguidores de Nuevas Ideas como un intento por confundir al votante o, en el peor de los casos, como una forma de mostrar su vergüenza por su propia identidad partidaria.

El FMLN con su proyecto “El Nuevo Frente”, ha adoptado como color de campaña el cyan que es el representativo de Nuevas Ideas, mientras que los candidatos de ARENA como Mauricio Vargas, han hecho su campaña ocultando o minimizando la bandera tricolor.

El plagio

En un vídeo presentado en redes sociales comparando ambos anuncios, se observa que tanto el formato como un alto porcentaje de las ideas del congresista colombiano Mauricio Toro, han sido copiados por un candidato arenero.

Ante esto, cibernautas se comunicaron por las redes sociales con Toro, para consultar si había concedido al político salvadoreño y candidato a Diputado por ARENA, Brayant Gálvez, el permiso para reproducir sus ideas electorales.

Esta fue la respuesta del político colombiano en las mismas redes sociales: “A los amigos de El Salvador que me han preguntado por DM: no, nosotros no hemos autorizado el uso de nuestros videos de campaña, ni tuvimos agencia de publicidad. En creatividad se pueden usar referentes y similitudes, pero esto es una copia idéntica. Fatal!”.

En su perfil en Twitter, Brayant Gálvez se presenta como candidato a Diputado propietario por Santa Ana y de profesión abogado.

El vídeo de Gálvez fue colgado en su red social Twitter el pasado uno de enero; dos días después se descubrió que tenía el mismo mensaje que Toro, de Colombia, había divulgado días antes, en virtud de su campaña electoral como candidato, en su país donde es legislador.