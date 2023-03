Arena pide agilizar entrega de escrituras de caso que inició en 1993

La Ministra de Vivienda, Michelle Sol, ha mantenido una actividad constante de legalización de propiedades en favor de personas que en las anteriores administraciones no tuvieron la atención que requerían para asegurar la certeza jurídica sobre sus bienes inmuebles. La foto muestra parte de un proceso de esas legalizaciones.

Foto: Ministerio de Vivienda.

San Salvador. En 1993, cuando Alfredo Cristiani gobernaba el país en nombre del partido Arena, un lotificador vendió terrenos de los que nunca dio títulos de propiedad, pese a la cancelación del monto por parte de los compradores, años más tarde.

Este 7 de marzo, 30 años después que gobernaran cuatro administraciones de dicho partido y dos del Fmln, el diputado Francisco Lira, miembro del actual grupo parlamentario arenero ha presentado una propuesta para que la Asamblea Legislativa emita un recomendable para que el actual gobierno “agilice” la entrega de los títulos.

Se tata de la lotificación “Monteleón” que tiene tres etapas y de “El Trébol 2”, ambos ubicados en el cantón El Botoncillal, de Colón, en el departamento de La Libertad, según lo señaló el diputado Lira, quien dirige la solicitud a la Ministra de Vivienda, Michelle Sol.

Lira justifica que hay que darle certeza jurídica a quienes ya pagaron sus terrenos para hacerlos legítimos propietarios de sus viviendas, porque de lo contrario sería una “tremenda insjusticia”.

Uno de los responsables de esas lotificaciones es el Sr. Pedro Escalante Mena, quien vendió 800 lotes y emitió contratos con promesa de venta, promesa que no cumplió y que, además no inscribió los lotes en el Centro Nacional del Registro; la otra responsable es la empresa Argoz, donde no les dan respuesta a los compradores sobre la legalización y escrituración de los inmuebles.

