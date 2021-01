Arena le debe casi $250 mil a Canal 12 y otro de sus medios asociados

Existen tres procesos por la deuda de Arena con los tres medios de comunicación de un mismo grupo; en el primer caso, por una deuda de $1,500, Arena se acerca y hace un ofrecimiento que fue aceptado por la parte acreedora como un acto conciliatorio.

Foto: Redes sociales.

San Salvador. El representante de Canal 12 de televisión, Carlos Artiga, confirmó este miércoles que Alianza Republicana Nacionalista (Arena) le debe al canal 12 y otro de sus medios de su grupo, un aproximado de $250 mil correspondiente a la campaña presidencial de 2019.

Artiga dijo que se intentó llegar a un acuerdo conciliatorio ente el grupo y el partido tricolor, pero que no se llegó a un acuerdo y que, por el contrario, los representantes de Arena llegaron a la audiencia conciliatoria a negar el compromiso comercial con canal 12 y su grupo.

Existen tres procesos por la deuda de Arena con los tres medios de comunicación de un mismo grupo; en el primer caso, por una deuda de $1,500, Arena se acerca y hace un ofrecimiento que fue aceptado por la parte acreedora como un acto conciliatorio; en un segundo caso el partido se acerca con un ofrecimiento que no fue aceptado por uno de los medios afectados; y en el tercer caso, Arena alega que no hay deuda, lo cual le cusa sorpresa al medio acreedor, pues no existe una explicación del por qué ese partido afirma que no hay deuda.

Artiga ha señalado que el canal siempre ha trabajado de cordialmente con sus clientes, pero ante estas circunstancias, los representantes del medio están evaluando una posibilidad de una demanda de embargo u otras alternativas, pero se reservan el derecho de reclamar por las vías legales la cancelación de la deuda.