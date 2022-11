Aprueban fuertes medidas para evitar daños al ambiente con desechos

Pero la pena no se queda únicamente en la sanción económica; quienes no cancelen la multa no podrán tramitar su solvencia tributaria en el Ministerio de Hacienda, tampoco podrán sacar sus antecedentes policiales, ni salir del país.

Foto: MARN.

San Salvador. Botar basura en lugares no establecidos o desechos que dañen los recursos naturales del país o la salud de las personas, serán acciones que, a partir de la vigencia de reformas legales aprobadas por la Asamblea Legislativa, acarrearán fuertes sanciones para las personas naturales o jurídicas.

Así lo establecen las modificaciones legales que se propusieron para generar una nueva cultura de protección del medio ambiente en el país y para no admitir más daños a los recursos o la gente.

Se busca así disminuir los niveles de contaminación y de prácticas nocivas que ponen en peligro la salud y la vida de los salvadoreños, para lo cual se han reformado los artículos pertinentes en el Código Penal y la Ley de Medio Ambiente.

En virtud de ello, las personas naturales podrán ser sancionadas con $20 por botar en lugares no autorizados menos de dos libras de basura; y $1,500, por más de esa cantidad; mientras que a las personas jurídicas se les castigará hasta con $25 mil.

El artículo 257 del Código Penal, ahora reformado, establece penas de hasta tres años de cárcel, multas de hasta $25 mil y el cierre total de la empresa que ponga en peligro la salud y la calidad de vida de las personas y la naturaleza.

Y la Ley de Medio Ambiente fue reformada en su artículo 98 para que se multe con $20 a las personas que arrojen desechos inferiores a dos libras en sitios no autorizados lo que hace suponer que desaparecerán los botaderos en cualquier acera de las ciudades.

“Ahora habrá una multa de $20 para aquellas personas que tenían por costumbre botar una colilla de cigarro, un papel o una botella en la calle. Si no quieren pagar, la cuestión es muy simple: no boten la basura en lugares indebidos”, apuntó el diputado Jorge Castro.

La institución encargada de regular y supervisar que se cumpla la normativa será el Ministerio de Medio Ambiente, que tramitará los procesos administrativos sancionatorios. Por su parte, la Policía Nacional Civil (PNC) será la encargada de imponer las multas. El dinero que se obtenga ingresará al Fondo General de la Nación.

Aunque se establece cárcel en casos de mayor incidencia, la prisión será sustituida por la realización de trabajo de utilidad pública. Si la acción se realiza desde un vehículo, se le suspenderá al conductor su licencia por un periodo de seis meses y se le impondrá una sanción económica.

Sobre los pagos

Si la multa impuesta se cancela en 10 días calendario, el infractor tendrá una reducción del 50% de la sanción; si el pago se realiza en un periodo de 10 días a seis meses después de impuesta la sanción se le hará un incremento mensual del 50%. Para quienes se tarden entre seis meses y un año la multa tendrá un incremento mensual de 75%. Cuando la infracción sea cometida por un menor de edad el responsable del pago de la multa será el padre, madre o representación legal. Para las personas que sean reincidentes en el mal manejo de la basura la multa se incrementará en un 100% de su valor.