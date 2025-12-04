Alianza Yilport Holding-GOES permitirá expandir el Puerto de Acajutla

Marcas como Dollar City, que ingresaban sus mercaderías a la región por puerto Quetzal, en Guatemala, desde septiembre pasado realiza el 100 % de sus descargas en el puerto de Acajutla.

Foto: SDP.

Sonsonate. Este jueves fueron presentados los resultados del primer año de administración conjunta entre el Gobierno de El Salvador y Yilport Holding Inc., alianza que es considerada un punto de inflexión en la historia del sistema portuario nacional.

Además, fue anunciado el inicio de la Fase 1 de expansión, la cual consiste en la creación de un nuevo muelle de 510 metros y más de 17 metros de profundidad, lo que permitirá recibir los barcos más grandes del mundo y triplicar la capacidad de contenedores del puerto.

Mediante esta alianza, en estos primeros doce meses, la Unión Portuaria del Pacífico ha invertido $52,000,000 orientados a la modernización integral del puerto de Acajutla y a la reactivación operativa del puerto de La Unión, pero el plan es invertir $1,615 millones en el rubro portuario.

Gracias a ello, marcas como Dollar City, que ingresaban sus mercaderías a la región por puerto Quetzal, en Guatemala, desde septiembre pasado realiza el 100 % de sus descargas en el puerto de Acajutla.

El gerente general de la Unión Portuaria del Pacífico, Luis Canto, señaló que este “es un momento muy bueno para el puerto y para el país”, gracias a la visión de la administración Bukele”.

Fuentes oficiales dijeron que así se proyecta convertir a El Salvador en un referente mundial en gestión marítima.

La estrategia se apoya en la experiencia técnica de Yilport, la formación del talento salvadoreño con más de 20,000 horas de capacitación, la optimización operativa y la modernización tecnológica, incluida la implementación inminente del sistema Navis N4, uno de los más avanzados a nivel global.