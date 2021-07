Alcalde tecleño dañó patrimonio nacional, Presidente Bukele pide sanción

La Alcaldía de Santa Tecla y el Jefe edilicio, Henry Flores, no han reaccionado, al menos públicamente ante la decisión presidencial, respecto al proceso sancionatorio.

Fotos: redes sociales.

Santa Tecla, La Libertad. La denuncia ciudadana puso en alerta a las máximas autoridades del país, por el daño que se estaba causando al Palacio de las Bellas Artes y al Palacio Municipal, de Santa Tecla, al pintarlo de un color que evocaba a un partido político.

Tras enterarse de los hechos, el Presidente Nayib Bukel instruyó a las autoridades de Cultura del país, a iniciar un proceso sancionatorio, medida que fue acatada de inmediato por el Ministerio de Cultura y la Policía Nacional Civil.

“He instruido al Ministerio de Cultura, iniciar proceso sancionatorio contra el alcalde de Santa Tecla y quienes hayan avalado esa “obra” en el Palacio Municipal y de Bellas Artes, por daños al patrimonio cultural”, escribió, mientras pedía a la PNC resguardar los edificios, durante todo el proceso; La zona fue acordonada y se inició la reversión de la pintura, según se conoció.

Las sanciones que se determinen serán extensivas para otras autoridades que estén involucradas en el desarrollo de los trabajos de pintura en el referido inmueble.

El patrimonio cultural nacional no puede ser alterado con colores partidarios, pues representa al país y no a un grupo en particular.

Una de las personas que denunció y que luego debió retirar sus tuits por varios comentarios fuera de todo, es una ciudadana que en las redes sociales se identifica como G.M.M. (@fantasmaazul).

“Retiro mi tuit del Palacio Tecleño, no porque yo no tenga la razón, porque la tengo. Sino, para no leer tanto tuit de gente que ignora como se trata a un patrimonio cultural.

Capturé todo en pantalla, para guardarlo, pero en verdad, da pena lo que están haciendo en Santa Tecla.

Revierten el color celeste al verde original, tras orden presidencial.

Al mismo tiempo advirtió “Que hagan lo (que) les dé su regalada gana, pero luego no reclamen, cuando en 2024 nos den la espalda y perdamos las elecciones municipales. Hay que aprender gente, y para eso hay que leer, estudiar, investigar acerca de cultura. Deshacen con las patas, lo bueno que el Presi hace.”

La exministra de Cultura y ahora Diputada de Nuevas Ideas, Suecy Callejas, reaccionó ante el caso: “Se les insta a todos los alcaldes y alcaldesas del país a respetar el patrimonio cultural, sus centros históricos y bienes patrimoniales en administración, para que evitemos cualquier percance y seamos más eficientes en la administración pública”; incluso, sugirió que los alcaldes que no llenen las expectativas por las cuales fueron elegidos, deben ser removidos.