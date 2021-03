Alcalde Miguel Pereira se retracta y pide disculpas públicas a Will Salgado

El Alcalde electo dijo que acepta las disculpas de su acusador “y espero que no siga difamando a más personas”, agregó Salgado este sábado.

Foto: Redes sociales.

San Miguel. Miguel Pereira, Alcalde de San Miguel, se retractó públicamente anoche, en sus redes sociales, de las acusaciones que en el marco de la campaña electoral hizo en contra de su contrincante, por el partido Nuevas Ideas, Will Salgado.

El funcionario municipal encaró una demanda por calumnia que interpuso en los tribunales de justicia el ahora Alcalde electo, porque Pereira afirmó ante medios de comunicación que José Wilfredo Salgado García, fue la persona que había invadido propiedad privada de su familia e intentó secuestrar al padre del edil.

“Típico del propio crimen organizado y narcotráfico” aseveró el Alcalde al proferir las acusaciones; en esa oportunidad Pereira dijo que Will Salgado era el responsable de un intento de secuestro de su padre, Efraín Pereira. “Cualquier cosa que le pase a mi padre responsabilizo a la Policía si esta no hace nada”, agregó para entonces.

Ayer, el Juzgado Primero de Sentencia de San Miguel, tras el proceso pertinente, ordenó a Pereira retractarse de las acusaciones, lo cual hizo alrededor de las 10:00 p.m. en sus redes sociales.

“Ante el proceso judicial que se lleva en el Juzgado Primero de Sentencia del Centro Judicial, por el delito de calumnia, en ese proceso se acordó que se debía, por parte de este servidor, expresar lo siguiente:

Que me retracto de que el señor José Wilfredo Salgado García ha cometido las siguientes acciones: uno, intentar secuestrar a mi padre; dos, que no andaba vestido de policía, ni portaba armas largas; tres, que no invadió la propiedad privada; cuatro, que no se hizo pasar por fiscal; cinco, que no se hacía acompañar de agentes del CAM, ni diez hombres vestidos de negro, fuertemente armados.

En razón de lo anterior, yo Miguel Ángel Pereira, pido las disculpas púbicas ante tal acusación y espero con esta aclaración y disculpa pública, cerrar este capítulo, y dedicarme a lo que siempre digo, a mi familia; a devolverles el tiempo a mi familia que les he quitado producto de mi actividad en la participación política. Espero cerrar de esta manera este capítulo y dedicarme a trabajar para mi familia y dedicarme a estudiar”, dijo Pereira.