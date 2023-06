Ahuachapán recibe calles nuevas, modernas y seguras

“A nivel departamental, como Dirección de Obras Municipales estamos en siete de los 12 municipios de Ahuachapán con diferentes tipos de obras que incluyen de mejoramiento vial y electrificación”, dijeron representantes de la DOM.

Foto: DOM.

Ahuachapán. El proceso de transformación del territorio nacional alcanzó la cabecera departamental de Ahuachapán con calles nuevas y renovadas ejecutadas por la Dirección de Obras Municipales mediante el Plan Nacional de Bacheo.

La DOM entregó oficialmente más de 24 calles completamente renovadas del casco urbano con lo cual cambió la imagen de este municipio de la zona occidental del país.

Entre las calles entregadas este jueves 8 de junio está la calle al cantón Magueyes que conduce a la central geotérmica, el pasaje c de la colonia San Rafael y calle El Espino.

Anteriormente también fueron recuperadas entre otras: la 9ª calle oriente, entre la avenida Francisco Menéndez Sur, la 1ª a.s., la 3a a.s. entre la 5ª c.o y la 7ª c.o.

En El Refugio, se entregaron más de 20 modernas calles, aparte del primer parque municipal construido en diciembre pasado. También se mejora la red vial del cantón y caserío San Lázaro, en Hacienda La Labor, finca Casa de Teja.

En San Lorenzo recientemente se iniciaron trabajos similares en la calle al caserío Los Potreríos, fronterizo con Guatemala; además la electrificación en el municipio de Jujutla, donde se realizó un cableado de más de 1.5 kilómetros beneficiando a más de 150 habitantes de la comunidad El Cacao.