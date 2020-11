Aeromall planea entregar productos vía drones en 2021

En octubre del año pasado, cuando fue lazada la plataforma, 150 empresas estaban inscritas, ahora son 700 que ofrecen unos 8 mil diversos productos.

Foto: Pixabay.

San Salvador. La empresa Aeromall, que hace un año fue lanzada para apoyar a las empresas de todos los tamaños para promover en línea sus productos, ahora planea entregas de algunos de estos a través de drones.

Óscar Hidalgo, Jefe de Marca de Aeromall, dijo que este servicio, previsto para 2021 será restringido por zonas de cobertura, además para productos de primera necesidad, inicialmente.

El momento de concretar el servicio depende del permiso de Aeronáutica Civil proceso que ya está avanzado; solo se hará con pesos de hasta 12 libras, en una dimensión de 30 por 25 centímetros, en un radio de 5 kilómetros.

Esto significa que se limita el servicio al área de San Salvador, aunque en el futuro podría ser extendido a Santa Ana y San Miguel.

En medio de la pandemia

La empresa obtuvo de la pandemia, paradójicamente, mucho auge y protagonismo; Hidalgo considera que ello se debe al hecho que, desde el principio, Aeromall apoyó a la micro, pequeña, mediana y grandes empresas, como a las personas emprendedoras.

Por ello, se han hecho cambios en Aeromall; ha realizado una inversión tecnológica creando una Aplicación móvil para IOS y Android y un diseño de una nueva marca, para la búsqueda de nuevos comercios de cara a la demanda de la clientela.

Comercio y clientes finales tiene así el beneficio de comprar sin salir de casa, justifica el Jefe de Marca.

“Durante unos 15 días en marzo paramos de alguna manera, pero la parte logística siguió, porque la demanda continuaba, aunque hubo reducción en tiempo de entrega pues el personal se redujo en un 25 por ciento. Pero se pudo enfrentar el reto”, congratula Hidalgo.

Aeromall es un centro comercial en línea que ofrece seguridad, tecnología, moda, productos para mascotas, artesanías, etc.

Desde una pulsera hasta una cama, desde una cartera hasta un teléfono sofisticado, se encuentra en la plataforma.

Su actividad es sobre todo dedicada al transporte de productos, porque las personas pueden seguir con sus ventas en sus propias páginas o canales.

Aeromall no trabaja con productos perecederos porque no tienen la logística para ello y porque el tiempo de entrega es de 24 horas en San Salvador y de 48 horas en el interior. Además, la plataforma no tiene, ahora, el interés en agregar estos productos a su actividad comercial.

Quienes tengan interés en sumarse a la plataforma de Aeromall, pueden consultar en la página web, atención al cliente o redes sociales sobre cómo inscribirse.

A partir de esa consulta se establece una reunión para explicar el proceso y luego presentar cierta documentación para ser aprobado en dos vías: Vender el producto a través de la plataforma y el servicio de delibery para quienes ya tienen sus propias páginas o canales.

Para quienes hacen uso de la plataforma con todos sus servicios, existe una tabla de comisión por venta que va desde el 5 hasta el 12 por ciento, sobre el precio del producto y, aparte, el costo del envío de 3.50 en San Salvador y 3.99 fuera de San Salvador.

O en el servicio de delibery, solo se paga el costo de envío; en este caso el cliente lo paga o lo asume el proveedor.