Acevedo, Rubio y Samayoa, comparecen hoy ante Asamblea por sobresueldos

Mientras tanto, Acevedo Ramos, al ser cuestionado sobre si pese a reconocer las condiciones difíciles económicas del país, no reflexionó sobre que mientras él recibía hasta $25 mil en un solo mes (por retraso de cinco meses en la entrega de los $5 mil de sobresueldos) mucha gente pobre no recibía nada, el expresidente del BCR respondió que reducirse los salarios no solventa el problema de pobreza.

Foto: Periódico Equilibrium.

San Salvador. Carlos Acevedo, el expresidente del Banco Central de Reserva de El Salvador (BCR) fue el primero en acudir este jueves a presentar su declaración ante la Comisión Especial que indaga los casos de sobresueldo.

Acevedo dijo que era necesario investigar este hecho y lamentó que los últimos seis gobiernos no hubiesen tenido el valor de investigarlo, pero pidió que también se indaguen los sobresueldos actuales “disfrazados como puestos ad honorem”.

A él lo contrató Alexander Segovia, funcionario de Mauricio Funes, y luego en el BCR le dejaron que su salario sería de $6 mil 100, más $1,400 de gastos de representación.

El Secretario Privado de la Presidencia, Francisco Cáceres, le informó que había un fondo de la partida secreta que establecía $5 mil de “bonificación” para ministros y $3 mil para viceministros. Estos eran exentos de declaración ante Hacienda.

Estos montos como bonificación, eran aplicables a todos los ministros y viceministros; el primer sobresueldo se lo entregó en efectivo Alexander Segovia y luego una señora llamada Betty y Manuel Ayala, este último como asistente de Francisco Cáceres.

Los otros que asistirán como citados son Roberto Rubio, Director de la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde) y el columnista de medios impresos nacionales, Salvador Samayoa.

Aseguró que el expresidente Mauricio Funes sí entregó sobresueldos en su gabinete, y si el exgobernante lo ha negado es orque él es un «mentiroso y corrupto».