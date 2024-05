Acer gana múltiples premios iF Design Awards 2024

Laptops con inteligencia artificial, dispositivos gaming, diseño de empaque ecológico para bicicletas eléctricas y software de la serie AcerSense premiados por los jueces.

Foto: Acer.

San Salvador. Varios productos de la amplia gama de innovaciones de Acer recibieron el premio iF Design Award 2024, lo que se suma a la lista de logros en diseño de la empresa. Esta vez las galardonadas han sido las laptops Swift Go 14 y Swift Go 16 AI y el CPE Predator Connect X7 5G, el primer CPE para juegos 5G Wi-Fi 7 del mundo.

Se premiaron más productos informáticos, incluida la desktop gaming actualizable Predator Orion X, la mini PC Acer Revo Box y la colección de software AcerSense. También llamaron la atención del panel de jueces de este año los diseños de empaque ecológicos para la bicicleta eléctrica Acer ebii y el mouse Acer.

Los iF Design Awards de este año registraron casi 11 mil presentaciones de casi 5 mil participantes de todo el mundo. El equipo de 132 expertos en diseño del organismo del premio tuvo la tarea de evaluar y calificar todas las candidaturas según los criterios de diferenciación, forma, función, idea e impacto.

Los diseños de Acer han recibido constantemente este prestigioso premio y han obtenido un gran éxito en la competencia durante los últimos años, ubicándose actualmente entre las 50 mejores de 7236 empresas a nivel mundial en el iF Design Rankings de 2020-2024.