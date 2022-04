Abrirían expediente disciplinario al Comité Ejecutivo de la Fesfut

No se avala la elección de Pedro Hernández y su junta directiva en la Primera División. “Serán legales hasta que cumplan con lo que la Ley General de los Deportes manda”, sentenció Yamil Bukele.

Foto: Periódico Equilibrium.

San Salvador. Yamil Bukele, Presidente del Instituto Nacional de los Deportes, solicitará al Tribunal de Disciplina, Ética y Apelaciones que abra un expediente disciplinario a Hugo Carrillo y los miembros del Comité Ejecutivo de la Federación Salvadoreña de Fútbol.

Esto se debe al incumplimiento a las disposiciones de la Ley de los Deportes en los que ha incurrido la Junta Directiva de la Fesfut, dijo Bukele, tras una reunión Con Hugo Carrillo, presidente de la Fesfut; Marco Flores, abogado de la misma; Mario Monterrosa, representante de la Concacaf; Héctor Navarro Leal y Sofía Malizia, representantes de la FIFA.

Desde 2019 se enviaron notificaciones a la FIFA, cuando Gianni Infantino, Presidente del ente rector del fútbol a nivel mundial, vino al país y dijo estar de acuerdo a apegarse a la Ley General de los Deportes, rememoraron fuentes del Indes.

Durante la junta, Bukele abordó tres temas fundamentales: transparencia en los procesos de auditorías determinados por la ley; los procesos disciplinarios y el papel que juega el Tribunal de Disciplina, Ética y Apelaciones del Deporte de Indes; y los procesos democráticos al interior de la Fesfut.

El tercero de los temas fue el más polémico, al grado que los representantes del fútbol optaron por retirarse de la reunión, ya que se habló sobre las irregularidades en las elecciones de los sectores del fútbol, como la falta de homologación de los estatutos como lo manda la ley.

Bukele ha lanzado una fuerte advertencia a la Fesfut: “les ratificamos que, si no se cumplen los procesos establecidos en la Ley General de los Deportes, esta institución no brindará las credenciales a las próximas autoridades que sean electas y por ende la Fesfut no tendrá personería jurídica”.

El Secretario General del Comité Olímpico de El Salvador (COES), Roberto Calderón, expresó su apoyo a esta lucha al ver las fallas que ha cometido la Fesfut.

“Seremos vigilantes para que se cumpla la Ley General de los Deportes y la Carta Olímpica”, expresó Calderón.

Por otra parte, Bukele anunció que en los próximos días se les retirarán las credenciales a la Primera, Segunda y Tercera División, ya que no homologaron sus estatutos de acuerdo a la Ley General de los Deportes y se enviará un aviso a las instituciones bancarias y financieras, para que sepan que ellos no están debidamente acreditados por el ente rector del deporte.

De hecho, Bukele dijo que no se avala la elección de Pedro Hernández y su junta directiva en la Primera División. “Serán legales hasta que cumplan con lo que la Ley General de los Deportes manda”, sentenció.