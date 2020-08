Yuri Rodríguez en búsqueda del Campeonato Mundial de Fisicoculturismo 2020

El objetivo de Yuri Rodríguez es ganar las dos modalidades del campeonato y luego pelear el campeonato absoluto, en donde se enfrentan los ganadores de cada categoría para quedarse con el título de campeón de campeones.

Foto: Indes.

En 2019 Yuri Rodríguez ganó el oro panamericano en Lima. Para el 2020 la meta del atleta es ganar el primer lugar en la modalidad game classic bodybuilding, en el Campeonato Mundial de Fisicoculturismo 2020, a realizarse en Benidorm, Alicante, España, del 5 al 9 de noviembre y, además, convertirse en campeón de campeones del evento.

“En el campeonato mundial, donde me ubiqué como subcampeón el año pasado en Emiratos Árabes Unidos, me di cuenta de que podía entrar en físico clásico (game classic) y en game classic bodybuilding, pero por problemas de idiomas no logré entrar en ambas categorías. Ahora, en España, va a ser fácil poder inscribirme”, dijo el fisicoculturista.

Es así que el objetivo del atleta es ganar las dos modalidades y luego pelear el campeonato absoluto, en donde se enfrentan los ganadores de cada categoría para quedarse con el título de campeón de campeones.

“Lo mejor que podría pasarme en esta competencia, si Dios lo permite, es lograr inscribirme en ambas categorías, ganarlas y luego quedar campeón de campeones. Es una aspiración muy ambiciosa, va a requerir de mucho sacrificio, de mucha logística, pero todo es posible cuando se trabaja duro y no se mira para abajo, únicamente hacia la victoria”, comentó Rodríguez quien ya registra 14 de 80 días en su proceso de preparación específica.

La preparación del atleta es rigurosa y luego de los 80 días de preparación específica realizará un proceso más prolongado y más efectivo que le permitirá conseguir una óptima condición física.

Yuri aspira en participar en un circuito de competencias europeas. “Existe la posibilidad de poder estar en la Copa Diamante en Madrid, España, del 20 al 22 de noviembre; la Copa Diamante en Francia, del 25 al 27 de noviembre. También pretendo participar en el Arnold Classic, del 11 al 13 de diciembre”, detalló el fisicoculturista.

El atleta recibe el apoyo del Indes y es parte fundamental de su preparación.

Vea también: La casilla 41 ocupa el baloncesto salvadoreño en el ranking FIBA