Walmart refuerza medidas de bioseguridad en tiendas

Se han implementado protocolos de bioseguridad en las 100 tiendas de Walmart para que los clientes puedan realizar sus compras en un ambiente seguro e higiénico.

Foto: Walmart.

En el marco de la alerta sanitaria de la COVID-19, Walmart de México y Centroamérica procura garantizar el abasto adecuado de productos de primera necesidad para las familias centroamericanas en un entorno seguro para sus clientes y asociados.

En este espíritu se han reforzado los controles y medidas de inocuidad en toda la cadena de abasto, desde los centros de producción hasta las plantas, centros de distribución, así como las 100 tiendas a nivel nacional, en sus formatos Walmart, Despensa de Don Juan, Maxi Despensa y Despensa Familiar.

Como parte de las medidas de bioseguridad en tienda se han implementado protocolos para el ingreso con higienización de superficies, se ha facilitado el suministro de alcohol en gel, limpieza constante de carretillas y asegurando un correcto distanciamiento entre clientes de al menos dos metros.

Aunado a esto, todos los asociados, proveedores de servicios, mantenimiento, transportistas y displays, se apegan a los mismos protocolos de bioseguridad utilizando la mascarilla de carácter obligatorio en tienda, la desinfección constante de manos con agua, jabón y gel, evitar el saludo con contacto físico, y mantener el distanciamiento.

También, se han instalado pantallas de acrílico en cajas con el fin de evitar el contacto físico y mantener un distanciamiento adecuado.

Los horarios de atención en las tiendas serán de lunes a domingo: Walmart, de 7:00 a.m. a 9:00 p.m.; Maxi Despensa, de 8:00 a.m. a 9:00 p.m.; y Despensa Familiar, de 7:00 a.m. a 7:00 p.m.

En Metrocentro San Miguel, Centro San Miguel, Usulután, Zacatecoluca, Alta Vista, Soyapango, Sonsonate y Lourdes, la Despensa de Don Juan cerrará a las 8:00 p.m.; Ayutuxtepeque, Santa Ana, Jardines, Los Héroes, Antiguo Cuscatlán y Holanda, a las 9:00 p.m.; Terrazas, La Cima y Escalón, a las 10:00 p.m.

Es importante mencionar que a las personas adultas mayores, mujeres embarazadas y personas con discapacidad, se les dará ingreso preferencial a las tiendas.

La compañía también decidió que todos los asociados en condición de vulnerabilidad, por padecer enfermedades de base como hipertensión, diabetes, asma, entre otras, permanecieran en casa con opciones de teletrabajo.

También ha realizado el pago a sus pequeños y medianos proveedores a siete días plazo; ha donado $250,000 de marzo a julio 2021, a organizaciones gubernamentales y de ayuda humanitaria de la región a través del donativo de productos de primera necesidad y de higiene personal.

Vea también: Walmart, Despensa de Don Juan y Maxi Despensa amplían sus servicios