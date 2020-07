Titular de Hacienda: Pandemia causaría pérdida de unos $900 millones a finanzas del país

El Estado generó una inyección de gasto público, las transferencias monetarias fueron unas de las primeras indicaciones que dio el Fondo Monetario Internacional a los países “para que la economía no cayera».

Foto referencial: Pixabay.

El Ministro de Hacienda, Nelson Fuentes, ha considerado que El Salvador tendría una pérdida de $928.5, según la tendencia observada en los ingresos tributarios.

«En términos de ingresos, al 19 de julio hay $648.1 millones menos en el Presupuesto. De esa pérdida son $290 millones de IVA y $272 millones en Renta», según Fuentes.

«Al 19 de Julio del año pasado, habían $3,158 millones en pérdidas, a esta fecha hay $2,761 millones, es una caída del 12%”, comparó.

Advirtió que, con estas condiciones, el segundo semestre será complejo; “hay que buscar recursos, es una época preelectoral, donde siempre la economía se pone más lenta”, dijo.

El problema no solo es de El Salvador, “el Banco Centroamericano de Integración Económica menciona que Centroamérica afronta una contracción económica severa por el COVID-19″, destaca el Ministro.

«El consumo, por naturaleza, se está contrayendo, no sólo en nuestro país sino a nivel mundial, la gente prefiere tener su dinero guardado y no comprar un bien que no necesita», explicó Fuentes.

Por otra parte, dijo que ante la pérdida de ingresos, debe haber un incremento de gasto público.

Por ello es que el Estado generó una inyección de gasto público, las transferencias monetarias fueron unas de las primeras indicaciones que dio el Fondo Monetario Internacional a los países “para que la economía no cayera», explica el Ministro.

En tal sentido, «la visión nuestra es reactivar la inversión pública, no es el momento de dejar de gastar, por el contrario, es momento en el que los Gobiernos tienen que comenzar a usar su poder privilegiado para disparar la inversión», dice el Ministro.