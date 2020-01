Tiroteo en una localidad de Aalen, Alemania, deja seis personas fallecidas este viernes

La Deutsche Welle (DW), la radio internacional de Alemania que produce periodismo independiente, citando al popular diario Bild, informó que este último afirma que como resultado del ataque armado, se produjeron seis muertes.

Foto: Redes sociales/Policía de Aalen.

La Policía de Aalen, sur de Alemania, reportó este viernes un tiroteo en la pequeña localidad de Rot am See, en el que al menos seis personas habrían fallecido y varias otras resultaron heridas, tras un tiroteo en un edificio de la zona.

En su cuenta en Twitter la Policía de Aalen informó que sus unidades y los servicios de emergencia están actualmente desplegados con gran presencia en Rot am See.

Las mismas fuentes informaron que el sospechoso de los hechos ha sido arrestado y que, probablemente tenga relación con las víctimas del tiroteo, aunque las autoridades aún no dan detalles del tipo de relación.

De momento no hay evidencia sobre que haya más involucrados en este hecho violento y letal, según las autoridades policiales de la localidad de Rot am See.

La Deutsche Welle, radio internacional de Alemania que produce periodismo independiente, citando al popular diario Bild, informó que este último ha afirmado que como resultado del ataque armado, se produjeron seis muertes.