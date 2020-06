Superioridad de lactancia materna en tiempos de Covid-19 y situaciones de emergencia

En caso que la madre haya estado expuesta, sea un caso sospechoso o confirmado, la lactancia materna sigue siendo la mejor opción de alimentación debido a todos los componentes nutricionales e inmunológicos que esta posee.

El Centro de Apoyo de Lactancia Materna CALMA es una institución con 40 años de trayectoria promoviendo el derecho a la lactancia materna.

Durante ese tiempo también ha alentado a la población salvadoreña a reconocer la importancia de esta práctica para la nutrición humana.

Los beneficios de la lactancia materna están ampliamente documentados, ya que es la forma natural de alimentar a los bebés y la más importante en sus primeros años de vida para un crecimiento y desarrollo saludable.

Asimismo, la leche materna proporciona anticuerpos que protegen a los bebés contra numerosas enfermedades, entre otros beneficios.

La OMS y UNICEF recomiendan que los bebés se alimenten exclusivamente con leche materna en los primeros seis meses de vida, momento a partir del cual debe continuarse con la lactancia materna, complementada con otros alimentos nutritivos e inocuos, hasta los dos años o más.

En cuanto a la Pandemia por COVID-19, la OMS, UNICEF y organismos internacionales defensores de la lactancia materna recomiendan que, en caso que la madre haya estado expuesta, sea un caso sospechoso o confirmado, la lactancia materna sigue siendo la mejor opción de alimentación debido a todos los componentes nutricionales e inmunológicos que esta posee.

Disminuye el riesgo de exposición del bebé a las secreciones respiratorias maternas con el uso de mascarilla, lavado adecuado de las manos y siguiendo todas las medidas de higiene ampliamente difundidas.

Esta recomendación se basa en estudios publicados en la revista médica científica The Lancet, confirmando que no hay evidencias de ninguna transmisión vertical, ni en otras pruebas realizadas incluso a la leche y no se han detectado virus activos de COVID-19 en la leche de ninguna madre con sospecha o confirmada con dicha enfermedad.

Además, es poco probable que pueda transmitirse al amamantar o administrar leche materna extraída, guardando las medidas higiénicas mencionadas anteriormente y con el apoyo del personal de salud.