Son prestados

Aunque quizá ni se despidan, pero esa es la vida de los padres e hijos. Cómplices de una vida que no les pertenece ni al uno, ni al otro. Solo son compañeros de viaje en un tramo de la vida.

Por: Julio Rodríguez/Foto: Pixabay.

Ayer, tan solo ayer, los tenías en tus brazos, te escucharon maravillados por tus historias y te miraban hacia arriba. No sé si eras su héroe o no, no importaba, solo buscabas ser su apoyo, su refugio, la seguridad de estar allí… eras feliz cuando corrían por abrazarte. Si les fallaste ¡Claro! Eres humano. No te preocupes un día te perdonarán.

Ahora están lejos tienen sus propias ansiedades, preocupaciones, sus ideas, deciden sus opciones y son ellos solos contra el mundo. Tú, solo levantas la mirada al cielo y esperas haberlo hecho bien y le pides por ellos.

Pero siguen siendo tus pequeños, tus sueños, tus preocupaciones, tus recuerdos … tu inspiración (aun cuando ya no estén) aunque no te cuenten todo y tú tampoco puedas contarles un cuento.

Caminaron solos; al final eso querías, que no te necesitaran cuando se fueran de casa, porque trataste de hacerlo bien, nadie te enseñó, también aprendiste en el camino y, además, no eres eterno para cuidarlos todo el tiempo. Pero ellos y ellas seguirán sus sueños, sus propios rumbos y tú te conformarás de saber que son tus hijos para siempre.

Pero no te pertenecen, te los prestó quien les dio vida para que alegraran la tuya.