Se ratificó préstamo con el BID, pero fondos no están presupuestados

Sobre el préstamo, al final, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) no dio sus votos, porque sigue sosteniendo que no hay explicación oficial sobre el uso específico de los fondos.

Foto: Redes sociales.

Aunque el compromiso del Presidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce y del gobierno era que el domingo se solucionaba el tema de nación, en relación con el préstamo del BID, la Asamblea Legislativa dejó pendiente la orientación de fondos para que se haga uso de este.

Así lo explicó el Ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, quien reclamó que luego de la sesión plenaria extraordinaria del domingo se cerrara después de la aprobación del crédito, en los cuales no votó el FMLN.

Las dos sesiones plenarias se debían celebrar el domingo según el acuerpo político, porque con la aprobación de los fondos no se aseguraban los fondos para los veteranos de guerra, ni para Fomilenio II, ni el resto de sectores.

“Falta la asignación presupuestaria, el equipo (del gobierno) corrió a Casa Presidencial a obtener la sanción del decreto, pero si no se incorporan al presupuesto los fondos no existen”, insistió el Ministro.

“Lo que ha hecho la Asamblea es decirle al BID que sí necesitamos el préstamo, entonces lo que necesitamos es un compromiso patriótico de todos los diputados”, agregó Zelaya, al solicitar la convocatoria de la segunda sesión plenaria extraordinaria que no se dio.

El Ministro Zelaya explicó que no puede disponer de los fondos aún, pues sería ilegal, porque no existen ya que no han sido incorporados en el Presupuesto General de la Nación, por tanto, no hay fondos para nadie.

La Asamblea debió correr el domingo para no dejar perder el crédito del BID por las consecuencias que representaba la negativa de los dos partidos mayoritarios de oposición, a nivel internacional.

Al final, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) no dio sus votos, porque sigue sosteniendo que no hay explicación oficial sobre el uso específico de los fondos.