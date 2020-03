Sacerdote, primera víctima grave del coronavirus en Perú

Sac

Un sacerdote de 47 años se ha convertido en la primera víctima grave del coronavirus en Perú, y ha sido internado de emergencia desde el 11 de marzo en el Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins, en Lima.

Por: ACI Prensa/Foto: Parroquia La Inmaculada Concepción de Pucusana.

El P. Luis Núñez del Prado Reynoso, un presbítero diocesano de la parroquia San Gabriel Arcángel del distrito de Villa María del Triunfo, perteneciente a la Diócesis de Lurín, es la primera víctima del coronavirus en Perú.

La información fue brindada a ACI Prensa por el P. Omar Sánchez Portillo, fundador de la Asociación de las Bienaventuranzas y amigo cercano del sacerdote.

El P. Núñez del Prado presenta un cuadro de neumonía atípica y fue tratado en un primer momento en la Clínica Maison de Santé de Chorrillos.

Tras dar positivo al COVID-19, fue llevado al hospital del Seguro Social de Salud del Perú (EsSalud).

“El origen de este contagio es lo más peligroso. Hemos conversado con él y nos dice que ha hecho su vida regular en la parroquia. No ha tenido un evento especial con extranjeros y no ha recibido voluntarios”, comentó el P. Omar en una entrevista con ACI Prensa.

Esta información fue corroborada por la Diócesis de Lurín, que en un comunicado publicado este 12 de marzo aclaró “que el sacerdote en los últimos meses no ha viajado a Europa” y por lo tanto “no ha sido contagiado allá”.

El jueves 5 de marzo el P. Nuñez del Prado “tuvo una fiebre alta, que bordeaba los 40 grados Celsius”, y por ello “acudió a la Clínica Tezza donde le diagnosticaron amigdalitis. Le recetaron una medicación y retornó a casa”, relató el P. Omar.

“Viernes, sábado y domingo hizo su vida normal, que son los días en los que el sacerdote se vincula mucho más con la comunidad parroquial. El lunes se sintió mejor con lo que le dieron para la amigdalitis, pero el martes 10 ya no podía respirar y tenía fiebre”, continuó.

El P. Omar reveló que el P. Nuñez del Prado tiene sobrepeso y siempre ha tenido un problema bronquial crónico, lo que provoca “que pase la mitad del invierno en cama por sus problemas de pulmones”.

Más adelante, el P. Nuñez del Prado fue trasladado a la Clínica Maison de Santé.

“Hablé con el Director General de la Clínica Maison de Santé porque me sorprendía que no lo trasladaran a un hospital del Estado, debido a que una clínica particular no tiene los requerimientos para atender casos de coronavirus”, dijo el P. Omar.

A las 4:00 p.m. (hora local) del martes 10 de marzo, el P. Nuñez del Prado fue trasladado con todas las medidas de seguridad al hospital del Seguro Social.

“Esta situación afecta directamente a su parroquia porque, como no hay un foco de contagio regular –como la gente que llega de Europa–, su contagio se ha dado de otra forma. Él solo recuerda que confesó a un muchacho el sábado por la tarde que tenía una gripe muy notoria y tosía constantemente”, dijo el P. Omar.