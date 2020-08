Presentan carta demandando justicia por Monseñor Romero

A 40 años del crimen cometido por los Escuadrones de la Muerte, las organizaciones que acompañan el caso llamaron al Estado, mediante una carta, a tomar todas las medidas necesarias para acabar con la impunidad.

Foto: organizaciones sociales.

Diversas organizaciones sociales presentaron el pasado fin de semana una carta a la Cancillería, en la que expresan su preocupación por la falta de justicia por el asesinato de Monseñor Óscar Arnulfo Romero.

“El Estado no ha cumplido con las reparaciones ordenadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde el año 2000 y en particular no ha investigado, juzgado ni sancionado a los responsables intelectuales y materiales de su ejecución”, reclamaron.

La la carta fue presentada en el marco de la conmemoración del natalicio del prelado, ahora santo, y del Cuadragésimo Aniversario del magnicidio, cometido en el marco de la guerra civil del país.

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, la Asociación de Derechos Humanos, Tutela Legal Dra. María Julia Hernández, la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho y la Concertación Mons. Romero, “exigimos al Estado que garantice en el caso verdad, justicia, reparación y medidas de no repetición”.

En medio de la crisis por la COVID 19, destacaron que el mensaje de Monseñor Romero sigue más vigente que nunca y señalaron que este contexto no debería permitirse que pase a segundo plano la búsqueda de la verdad y la justicia.

La CIDH requirió al Estado adecuar la legislación a fin de dejar sin efecto la Ley de Amnistía General de 1993, por ser incompatible con las obligaciones estatales respecto del acceso a la justicia, así como, reparar a las víctimas de este atroz crimen, recordaron.

Por ello, a 40 años del crimen cometido por los Escuadrones de la Muerte, las organizaciones que acompañan el caso llamaron al Estado a tomar todas las medidas necesarias para acabar con la impunidad e investigue sin más demora.