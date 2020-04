Plan Anticrisis: tiendas y mini-super

La oportunidad está en administrar bien el monopolio de la cuadra, mantener la fidelidad de los clientes, dar un servicio de calidad, mantener un buen suministro, ser flexibles en horario.

Por: Ernesto Hernández Otero/Foto: Pixabay.

Yo crecí entre góndolas, cajas registradoras, y mis favoritas: las pistolas de precio. Aunque quizás al decir “crecí” estoy exagerando, pero pasé la mayoría de mis vacaciones en un super que por años fue mi primera escuela de negocios.

Allí, sin querer aprendí a calcular precios, a ordenar productos, del valor de los niveles en las góndolas y muchos elementos de estrategia en retail. Pero esa historia ya la he contado.

Así que cuando digo que me encantan los supermercados, lo digo con conocimiento de causa y bastante experiencia; cada vez que viajo soy turista de super, me gusta comparar precios y comprar cosas raras que aquí no se encuentran, aunque luego terminan venciéndose antes de usarlas. (Y un secreto extraño, es que tengo el mapa mental de muchos supermercados de San Salvador.)

En estas últimas semanas, desde el desabasto mundial absurdo de papel higiénico, los supermercados se han convertido en la principal atracción del país, al ser de los únicos locales comerciales indispensables abiertos al público.

Por estas razones, dedico este artículo para compartir las tres principales oportunidades para tiendas de conveniencia y mini-super, durante y después de la cuarentena.

Conveniencia

La ventaja entre el mini-super y las tiendas con las cadenas grandes, es la cercanía y la posibilidad de comprar al detalle extremo en unidades de bajo precio (estrategia del valor unitario mínimo “Sachet”: comprar menos en mayor frecuencia)

La desventaja es el suministro y variedad limitada, los precios más altos (en comparación con la compra por paquete) y en algunos casos, el horario.

La oportunidad es la toma de pedidos por teléfono, WhatsApp, formulario en línea, con posibilidad de retirar o entrega a domicilio gratis. Esto implica un costo recurrente casi nulo, considerando que el teléfono y el internet, son algo con lo que probablemente ya cuentan.

Con este modo de venta, es muy probable que el valor promedio por ticket aumente considerablemente por el volumen.

Confianza

En las tiendas y mini-super, la ventaja es conocer al cliente con nombre y apellido. Ese es un lujo que las cadenas no pueden darse en su gran mayoría.

La desventaja es el abuso de confianza que puede darse al “dar fiado” y faltar en compromisos de pago.

La oportunidad está en la confianza para entablar conversación, es posible recomendar productos y predecir consumo. Los tenderos pueden entonces convertirse en intermediarios de otros proveedores sin correr el riesgo de poner la inversión para incluirlos en su inventario.

Es factible implementar un modelo de dropshipping en escala residencial.

Dominio de mercado

Es cierto que tiendas hay en todos lados, pero la ventaja es la haraganería salvadoreña para caminar una cuadra más. Eso convierte a la tienda de la cuadra en la opción privilegiada. Alguien solo elige caminar más, cuando el servicio es malo, cuando sabe que no hay lo que busca o cuando hay una mejor relación con otro negocio cercano.

La desventaja es no conocer los horarios de demanda de ese sector, o ser “la típica tienda que siempre está cerrada”. Todos conocemos la frase «el que tiene tienda, que la atienda»; pero que también la entienda. Entenderla es en este caso, conocer el horario que los clientes potenciales y recurrentes, buscan y necesitan el servicio.

La oportunidad está en administrar bien el monopolio de la cuadra, mantener la fidelidad de los clientes, dar un servicio de calidad, mantener un buen suministro, ser flexibles en horario. Si bien puede cerrar su tienda a las 7:00 p.m.; pero si también es su vivienda, puede ofrecer entregas o retirar pedidos fuera de ese horario.

No ver la novela o el noticiero unos minutos, puede representar un 5 a 10% de su venta diaria.

Después de haber leído esto, ¿qué apostamos que dentro de poco aparecerá un Selectos Express de 100m2? No deje que le coman el mandado.