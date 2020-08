Padrastro y madre agreden físicamente a joven mujer

“Nadie tiene derecho a pasar por encima de tus derechos como ser humano, ni abusarte física o psicológicamente. Espero que mi voz sea escuchada y no solo sea un caso más de todos los que ocurren diariamente”, apeló la joven víctima.

Foto: Redes sociales.

Una joven de 18 años, que se identificó como Laura Camila Godoy Vásquez, hizo una denuncia pública a través de su cuenta de Twitter sobre la una brutal agresión de parte de su padrastro, principalmente, y de su propia madre.

“Tengo 18 años y fui víctima de violencia intrafamiliar por parte del esposo de mi mamá y de mi mamá”, escribió en su cuenta @Godoee18, al mediodía del jueves.

Según su testimonio, los hechos ocurrieron cuando se encontraban en una reunión familiar con sus tíos (hermanos de su mamá) cuando aproximadamente a las 9 de la noche, escuchó llorar a su hermano menor.

Al constatar lo que sucedía observó a padrastro agrediendo verbalmente al menor de edad. El agresor (su padrastro) se encontraba alcoholizado y por ello inició el conflicto; tras intervenir para que no siguiera agrediendo a la víctima.

Pasado un tiempo, cuando el niño y la denunciante se encontraban en la cocina, el alcoholizado padrastro volvió a la carga con comentarios sobre lo ocurrido; aunque se intentó un diálogo para evitar la violencia verbal, los ánimos se caldearon de nuevo y el denunciado cargó con puñetazos y patadas contra Laura Camila.

La situación continuó con golpes y gritos, por lo cual la joven llamó a la Policía y a familiares para que llegaran en su auxilio. No comentó, sin embargo, si recibió esa ayuda, pero al final, en redes sociales mostró su rostro golpeado.

Solicitó una intervención de las autoridades pertinentes para que se investigue este caso y no vuelva a suceder ese tipo de ataques, en el cual también su propia madre tiene que ver, por haberla agredido físicamente y por defender la actuación del agresor.

“Quiero hacer una DENUNCIA PÚBLICA. Necesito justicia por mí, por mi hermano, por todas las personas que han sido afectadas por esta persona anteriormente y por las cosas que podrían seguir pasando si nadie hace algo por detenerlo, demandó lo joven.

Expresó su esperanza “que las personas que me conozcan y las que no, me ayuden a difundirlo, a compartirlo para que las autoridades competentes lo vean y pueda haber justicia”.

Su intención es que se genere conciencia a las personas que estén pasando por esta situación y no duden en actuar de inmediato. “Nadie tiene derecho a pasar por encima de tus derechos como ser humano, ni abusarte física o psicológicamente. Espero que mi voz sea escuchada y no solo sea un caso más de todos los que ocurren diariamente”, apeló la joven víctima.