OPINIÓN: Estado de Excepción frente a una crisis de salud mundial

Por: Rodrigo Hernández.

¿Desde qué año no se decretaba Estado de Excepción? Desde 1980, en el marco del conflicto armado.

Un Estado de Excepción es, sin duda, una medida extrema o de último grado, en algunos casos una medida autoritaria. Y aparece únicamente cuando el Estado se ve amenazado.

Casi siempre es utilizado el término «Estado de Excepción» en guerras; sin embargo, en el contexto de 2020 en nuestro país no se ejecuta directamente bajo una guerra o conflicto armado. Pero ojo, sí hay una guerra de salubridad internacional declarada en contra del virus COVID-19.

¿Nos quitaron nuestros derechos?

En otro contexto podría ser válido cuestionar y debatir esa pregunta; es más, hasta sería válido defender nuestros derechos incluso con nuestra propia vida; pero en el actual, un contexto no armado, en el que no importa de dónde usted sea corre el mismo riesgo de ser contagiado por un virus en constante evolución, el cual no tiene cura.

En este contexto la respuesta está en nosotros, debemos ser conscientes sobre qué es lo mejor que podemos hacer, acatar la normativa, misma que nos ayuda a prevenir cualquier tipo de contagio, sea de neumonía, coronavirus o gripe común.

Seamos conscientes, si no tenemos nada importante qué hacer, no salgamos. Recordemos que el COVID-19 se ha expandido por todo el mundo, es imposible que no esté presente en El Salvador; que aún no hayan confirmado algún caso positivo, eso es muy aparte. Pero el virus está en el ambiente, es por eso la importancia de acatar las normativas de salubridad y abstención necesarias.

La OMS divide en tres categorías a los países, referidos a qué tan preparados están para enfrentar epidemias y pandemias. Lastimosamente los países desarrollados que ocupan los primeros puestos al estar muy bien preparados, ante la pandemia del COVID-19 actuaron ¡tarde y muy muy mal! Me refiero puntualmente a China, Estados Unidos, España e Italia. Ya todos sabemos su situación.

¿Entonces, la medida en El Salvador es positiva?

No queda más que evitar, evitar y evitar a toda costa contagios y, por consecuencia, saldos mortales.

Lamentablemente la desinformación y la manipulación generan histeria, pánico y confusión. No liguemos el término del contexto 2020, con el contexto 1980; uno fue necesario como lo es el de ahora, en escenarios totalmente distintos. Ambas son guerras, la diferencia es que la del 2020 es de salubridad y no solo la enfrentamos nosotros los salvadoreños, todo el planeta le ha declarado la guerra al COVID-19; lastimosamente las potencias se la declararon tarde y han visto a sus compatriotas morir.

¡No queremos eso en nuestro país; seamos conscientes, no solo se trata de nuestra vida, nuestra salud y nuestra familia; es la vida y la salud de todas las familias salvadoreñas!