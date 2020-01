OMS: Alerta por Coronavirus no es mundial

La Organización Mundial de la Salud recomienda tomar simples acciones como lavarse las manos y cubrir boca y nariz cuando se estornude.

Foto: ONU

El Director General de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Dr Tedros Adhanom, declaró el jueves que no hay emergencia de salud pública a nivel internacional en el caso del nuevo coronavirus; la emergencia se centra en China, agregó.

China ha tomado medidas que considera apropiadas para contener la propagación del coronavirus en Wuhan y otras ciudades y por el momento, la OMS no recomienda restricciones más amplias para viajar o comerciar.

Según la OMS, se han reportado 584 casos, de los cuales 575 han sido registrados en el país asiático donde 17 personas han muerto a causa del virus. El resto de los casos reportados se han registrado en la República de Corea, Singapur, Tailandia, los Estados Unidos y Vietnam.

Tedros mencionó que en otros países también se reportan casos; sinembargo estos están siendo investigados.

El virus causa enfermedades muy graves; la mayoría de los casos de pacientes fallecidos tenían afecciones de salud subyacentes como hipertensión, diabetes o enfermedades cardiovasculares que debilitaron su sistema inmunológico.

“No hay evidencia de transmisión de persona a persona fuera de China, pero eso no significa que no sucederá. Todavía hay mucho que no sabemos. No conocemos la fuente de este virus, no entendemos con qué facilidad se propaga y no entendemos completamente sus características clínicas o su gravedad.” Mencionó el Director General de la OMS.