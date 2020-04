No hay ley seca en Mejicanos, aclara Alcalde Simón Paz, pero llama a comercios a colaborar

Las medidas que se están aplicando, entre otras, son las referentes a la instalación de arcos de desinfección vehicular, cuyo lanzamiento se ha previsto para este viernes en el centro de Mejicanos.

Foto: Alcaldía Municipal.

La Municipalidad de Mejicanos, norte de San Salvador, estableció el miércoles, mediante un acuerdo del Concejo Municipal que queda prohibido hasta nuevo aviso el consumo de bebidas con alcohol o licor en los espacios públicos y municipales del municipio.

Esto no se trata de una ley seca, aclaró el Alcalde Simón Paz, sino de una decisión para prevenir las aglomeraciones, misma que apoyan algunos supermercados en el marco del combate de la COVID19 y así evitar futuros problemas como desordenes públicos o violencia intrafamiliar.

Varios establecimientos comerciales están colaborando con no vender ese tipo de bebidas y, aunque no está prohibida la venta, se ha pedido a las personas propietarias de tiendas que se sumen a la campaña de no vender para evitar el referido tipo de violencia.

Las medidas que se están aplicando son las referentes a la instalación de arcos de desinfección vehicular, cuyo lanzamiento se ha previsto para este viernes en el centro de Mejicanos. El cierre de mercados municipales y suspensión de otras actividades comerciales a las 3:00 p.m. y regulación de ingreso en grupos de diez personas a los mercados, entre otras.