NI encabeza preferencia, con un promedio del 48% en intención de voto

El último estudio de opinión pública de la Universidad Francisco Gavidia (UFG), y el primero en materia preelectoral para las elecciones de 2021 confirma, a un poco más de cinco meses de las elecciones legislativas y municipales, que Nuevas Ideas (NI) encabeza la intención de voto.

La tendencia confirma la ventaja que el partido fundado por el Presidente Nayib Bukele genera según las consideraciones de analistas y grupos que comulgan con el movimiento.

Pero también, dicen los seguidores y defensores del estilo de gobierno actual, revela “el hartazgo de la población sobre los partidos tradicionales”, especialmente hacia ARENA y FMLN por sus posiciones políticas en la Asamblea Legislativa y en los territorios.

Tanto así que, de las personas encuestadas, el 39.8% votó en las pasadas elecciones presidenciales por el partido GANA, con cuya bandera corrió el Presidente Bukele; el 13.2% votó por ARENA y el 9.4% por el FMLN.

La encuesta confirma que, si las elecciones fueran el próximo domingo, el 48% del electorado votaría por NI, lo que consolida el rechazo hacia los partidos que gobernaron los últimos 30 años el país, por su políticas en contra de los intereses reales de los salvadoreños.

Óscar Picardo, Director de la unidad responsable del sondeo, señaló ante preguntas de la prensa, que esta tendencia mostraría que en la siguiente legislatura Nuevas Ideas tendrá entre 51 y 60 diputados.

En contraste, ARENA aparece con un 9.8% de intención de voto, FMLN con un 5.9%, GANA con 6.9%, PCN con 1.2%, PDC con 0.8% y Nuestro Tiempo con 0.4%. Un 10.9% del electorado encuestado respondió que no irá a votar y un 3% anulará su voto.

En términos generales, el 76.38% del electorado ha mostrado interés de ir a votar; un 9.11% dice que no; y, el 12.71% dice que no está seguro, contra un 1.80% que no contesta o no sabe.

Casi el 50% (45.90%) afirmó que en el último año y ante las elecciones de 2021, ha cambiado de preferencia política y de ese porcentaje, un 19.5% asegura que lo hizo porque su partido lo ha defraudado.

Un 57.9% de la población encuestada asegura, además, que el Presidente Nayib Bukele sí ha influido en su decisión y que, por ello, votará ya sea por GANA o por Nuevas Ideas.

