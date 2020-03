LG Electronics comparte tips para mantener equipos seguros ante emergencia

Con estos consejos LG invita al público en general a tomar conciencia sobre la importancia de tener sus aparatos limpios y cuidados y con ellos prevenir cualquier otro padecimiento viral.

Foto: LG/Periódico Equilibrium.

Ante la emergencia sanitaria que se vive en varios países y luego que la Organización Mundial de la Salud (OMS) calificara al nuevo virus como pandemia, la recomendación más común en estos tiempos es lavarse las manos frecuentemente.

Pero no hay que olvidar que los equipos que se utilizan a diario, tales como el dispositivo móvil, refrigeradora y estufas, también deben ser desinfectados para evitar contagios.

Es por ello que LG en esta etapa que muchas personas en nuestros países deben permanecer en sus hogares por disposiciones de las autoridades, comparte algunos tips para tener nuestros equipos en casa, limpios y desinfectados.

Celulares

Si bien limpiar el celular es una de muchas medidas recomendadas por expertos para tratar de frenar la propagación del virus, hacerlo hará también que dure más y no se dañe por el polvo u otras sustancias que podrían reducir su correcto funcionamiento.

Antes de proceder a limpiarlo, recuerda cumplir con estos puntos:

Apagar el teléfono, desconectar todos los cables, el celular tampoco debe estar cargándose cuando se limpie, no rociar sustancias desinfectantes directamente al teléfono, no sumergirlos en ningún líquido de limpieza, no usar rociadores de aire comprimido y/o materiales abrasivos.

Para hacerlo de la forma correcta, se recomienda usar paños aptos que no rayen la pantalla del equipo.

Se puede usar también toallas desinfectantes con 70% de alcohol, aunque es importante exprimirlas antes de usar. Evita pasar el trapo por cualquier puerto o toma de audífonos del celular.

Para hacerlo con precisión se comparte la lista de lo que se necesita: hisopos, Alcohol Isopropílico, agua destilada, una toalla suave y un paño de microfibra (similar al que se usa para limpiar lentes)

Lo primero que se debe hacer es limpiar la suciedad visible en las zonas pequeñas con un palillo, poniendo cuidado de no dañar el puerto de carga o los altavoces.

Luego se utiliza el hisopo para limpiar las esquinas y zonas de difícil acceso.

Se mezcla un poco (200 ml) de agua destilada con otro tanto (200 ml) de alcohol isopropílico; utilice este líquido con el paño de microfibra para limpiar la pantalla del celular y el resto de superficies.

Con el hisopo se pueden desinfectar los lugares más difíciles.

Terminada la limpieza con el líquido, usar un paño seco para limpiar el exceso de humedad. Esperar algunos minutos para asegurarse que el celular esté completamente seco antes de encenderlo nuevamente.

Refrigeradora

Es importante mantenerla ordenada, de modo que no solo se vea bonita a la vista, sino que también mantenga una higiene adecuada.

Para lograr una óptima durabilidad, así como mantener los alimentos desinfectados y listos para comer, se recomienda lo siguiente:

Cada mes se debe limpiar retirando todo lo que haya dentro.

Se puede usar algún producto de limpieza o alguna mezcla casera como agua tibia más bicarbonato. Deje por algunos minutos las puertas abiertas para que se seque naturalmente; si queda mojada puede provocar hongos y malos olores.

En estos momentos, conviene más que sea aseada cada 15 días.

Estufas

La superficie, hornillas, horno y demás deben estar limpios para una óptima utilidad de la misma.

Para casos de acumulación de sarro que requieren cuidado extra, el vinagre con agua hervida es la mejor opción. Con esta mezcla se logra renovarla por completo.

Para realizarlo solo se mezcla 1/2 taza de vinagre blanco, con 1/2 taza de jabón líquido y 1 taza de agua. Se aplica un poco de la fórmula con una esponja, luego se retira con otra humedecida.