La suerte de la lotería ¿Cuál será el premio mayor?

Por: Julio Rodríguez/Foto: Pixabay.

Muchos meses antes que llegara la pandemia conocí a Don Tomás, un hombre con casi 80 años de edad. Un eterno vendedor de billetes de lotería. ¡Sí! de la Lotería Nacional de Beneficencia (LNB), esa que ahora, se juega la suerte entre concesiones, privatización o continuidad de lo que ha sido hasta hoy.

Don Tomás, sonrisa afable, conversador, pero de pocas palabras, amable, con sus manos marcadas de surcos y manchas cafés, como grandes lunares, sostenía y ofrecía la oportunidad de hacerse ricos a quienes le compraban un vigésimo o el billete completo para jugar el próximo sorteo.

Un día le pregunté si alguna vez había vendido un premio mayor, me contestó que sí, que el sorteado fue un cliente de años y que después de cobrarlo regresó y le regaló 25 mil colones. “he vendido dos, otros tantos segundos y terceros” me reveló, al tiempo que me dijo: “de esto he vivido siempre”.

Él es uno de los más de 6 mil salvadoreños vendedores de lotería a los que les genera trabajo la LNB y que Conan Castro, el Secretario Jurídico de la Presidencia, anunció el jueves 23 de julio que se había dado en concesión al Grupo empresarial israelí Tenlot, lo cual había anunciado también el CEO de esa firma inversora, Yossi Abadi, en su cuenta Facebook, borrado posteriormente.

Una noticia de la que también hizo eco la Oficina de la Agencia Israelí de Cooperación Internacional para el Desarrollo, MASHAV, al publicar también en Facebook el mensaje de Abadi que textualmente se lee “Me complace compartir con ustedes que después de largas negociaciones hemos firmado finalmente un acuerdo de 20 años con el Gobierno de EL SALVADOR para operar la Lotería Nacional Salvadoreña, liderando una innovadora plataforma digital para las apuestas deportivas y otros juegos”.

Tenlot se define como una empresa que “puede ofrecer cualquiera de los cientos de opciones de loterías y juegos disponibles en el mercado, que incluyen juegos de azar y juegos de destreza. En cooperación con socios locales, los especialistas en juegos de la compañía seleccionan y adaptan los juegos que mejor aplican a la cultura y las preferencias de la población local. Seleccionar y diseñar los juegos es un proceso que involucra estudios de mercado, pruebas de grupos focales, análisis financieros, consultas con minoristas y ajustes comerciales” según su sitio http://www.sp-tenlot.com/category/Portafolio.

Tras levantar una ola de críticas y hasta provocar una acción legal de la Fiscalía General de la República, por la anunciada concesión de la Lotería Nacional de Beneficencia de El Salvador, el viernes 24 julio, el mismo Castro, se desdijo expresando que había utilizado mal el concepto porque en realidad, según sus palabras, “no ha existido una concesión, ni mucho menos una privatización”.

Castro, explico que el “billete de lotería sigue existiendo como tal, hay más de 6 mil personas que son la fuerza de venta de la Lotería Nacional de Beneficencia y que van a seguirlo siendo” y, agregó, que el uso de la marca es el que se le ha dado a la empresa israelí y que ésta lo que hará es agregar otro producto a los tradicionales billetes y lotín (lotería instantánea).

Es decir que la LNB es dueña de la Lotería y que Tenlot “planea ayudar” a expandir sus puntos de venta y variar su oferta. Y eso, según el funcionario, no requiere de la aprobación del Parlamento salvadoreño.

El cambio de discurso del funcionario llegó unas 24 horas después, luego que en la Asamblea Legislativa se comenzó a cuestionar el procedimiento utilizado por el Gobierno, pues la LNB es una institución del Estado que, para otorgarla en concesión, debe reformarse la Ley y luego abrirse una licitación, analizó el diputado René Portillo Cuadra.

“En este caso ya se ha abierto un expediente para averiguar qué es lo que ha sucedido”, se pronunció el Fiscal General de la República, Raúl Melara, sobre la supuesta concesión de la LNB, en respuesta a los diputados que le demandaron velar por los recursos del Estado.

Además, explicó que la FGR debe constatar “los hechos reales, legales, y qué es lo que ha sucedido para poder determinar si ha habido o no irregularidad en eso” al tiempo que dijo ya han solicitado información a la Lotería.

Según reveló la empresa israelí, el Grupo Tenlot, en su sitio web, el acuerdo suscrito con la Administración Bukele, le permitirá operar durante 20 años una plataforma de juego digital de la LNB en la que ellos harán la inversión y que le permite diversificar diferentes formas de juegos basados en la suerte.

Pero, con todo lo ocurrido, ahora solo hay que esperar la suerte que corra el destino de la LNB, ya que pareciera que el sorteo apenas comienza mientras se determina si los dados están cargados o no, y el juego anunciado como cerrado está dentro de lo legal.

Algo que, tengo la impresión, Don Tomás, el vendedor de lotería no podrá ver, porque desde antes que empezara la pandemia tenía días de no llegar a la esquina de la Dirección de Correos, donde muchos de sus clientes se quedaron buscándolo o esperándole para probar suerte. Nadie dio razón del porqué había dejado de llegar a su puesto de trabajo.