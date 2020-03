La gestión de talento ante los cambios del entorno de negocios

El departamento de gestión de talentos es el encargado de dar respuesta a los cambios y exigencias.

Foto: EY/Periódico Equilibrium.

En la última década han existido grandes cambios en el entorno de los negocios: fluctuaciones económicas, mayor competitividad por parte de las empresas, automatización de procesos e incluso una diversificación de la fuerza laboral.

Para obtener una gestión eficaz, se deberá tener comunicación fluida con el liderazgo de la empresa y así entender las necesidades actuales y futuras con respecto a los recursos humanos.

Esto con el fin de crear una estrategia efectiva, tomando en consideración las habilidades duras y blandas, ya sea para reclutar al nuevo personal o capacitar al existente.

Habilidades duras y blandas

En los últimos años en el entorno de negocios se ha discutido y escrito sobre las diferencias entre estas habilidades.

El primer concepto hace referencia a conocimientos adquiridos en el ámbito educativo.

El segundo no se relaciona con conocimientos, sino a la forma de ser de cada persona, su habilidad para enfrentar las situaciones y cómo se proyecta ante compañeros de trabajo.

Las habilidades blandas son cada vez más valoradas por empleadores, pues van de la mano con el mejor desempeño laboral.

En un reporte denominado “2020 Workplace Learning Trends Report: The Skills of the Future”, se presentan las tendencias educativas basadas en la información recopilada por la plataforma educativa Udemy.

Allí se destacan las habilidades blandas con mayor crecimiento para este año:

Mentalidad de crecimiento, creatividad, dominio de enfoque, innovación, habilidades de comunicación, narración (Strytellyng), conciencia cultural, pensamiento crítico, liderazgo e inteligencia emocional.