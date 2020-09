La COVID-19 ataca a todos sin importar la edad

Fumar o vapear aumenta incidencia entre personas de entre 15 y 24 años, según estudio revelado en El Salvador, por Cleveland Clinic.

Foto: Cleveland Clinic.

Lo que se sabe hasta ahora sobre la COVID-19 es que ha tenido un efecto particularmente agresivo entre las personas mayores y con sistema inmunológico comprometido.

Pero para el Dr. Humberto Choi, especialista en Medicina Pulmonar de Cleveland Clinic, eso no significa que los jóvenes no se enfermen a causa de este virus. La edad no es determinante

“Existe la idea errónea de que el COVID-19 únicamente afecta de manera severa a los ancianos y que los jóvenes tienen una cierta inmunidad o resistencia por el único motivo de ser jóvenes”, comentó el especialista.

En México, actualmente, pacientes de COVID- 19 de entre 20 a 34 años que se encuentran recibiendo algún tipo de atención médica suman poco más de 11 mil casos según datos del Ministerio de Salud.

De acuerdo con un análisis de la Organización Mundial de la Salud (OMS) presentado en semanas pasadas, el registro del aumento de nuevos casos de coronavirus en todo el mundo está liderado por personas jóvenes de entre 15 y 24 años, triplicando en cinco meses la proporción de personas infectadas.

Particularmente en Estados Unidos, se observa un mayor número de personas jóvenes hospitalizadas debido a la COVID-19 en comparación con otros países. Es por ello que los equipos expertos analizan la posibilidad de que el vapeo pueda ser un factor que contribuya a este fenómeno.

Cualquier persona que ejerza presión sobre sus pulmones y vías respiratorias, ya sea vapeando o fumando, aumenta el riesgo de complicaciones si contrae COVID-19, enfatizó el Dr Choi.

«Es cierto que no todo el mundo morirá a causa de COVID-19, lo cual es genial, pero la enfermedad puede ser lo suficientemente grave como para afectar la vida de alguien para siempre, independientemente de la edad. Nadie está completamente a salvo de la enfermedad”, advirtió.

El especialista puntualizó que lo más importante es que las personas en este momento tomen las precauciones con seriedad, incluso quienes no reporten problemas de salud subyacente, ya que “esta es una enfermedad real. Hay casos graves en el hospital, personas que están muy enfermas y necesitan soporte vital”.

“En este momento, más que nunca, Es importante tratar de obtener información muy oportuna y confiable ya que existe mucha información errónea y, a veces, las personas pueden actuar sobre la base incorrecta y con ello ponerse en peligro».

