Juegos mundiales de surf sobre las olas de El Sunzal y La Bocana

El gobierno salvadoreño ha activado de nuevo al Gabinete de Turismo, porque el mundo se ha fijado en sus olas, para que más de 200 atletas lleguen en mayo a disputar un puesto en los próximos Juegos Olímpicos.

Fotos: Periódico Equilibrium.

En noviembre del año pasado, los dos campeonatos mundiales celebrados en las playas El Tunco y El Sunzal, en La Libertad, mostraron al mundo la calidad de las olas en esta zona del país.

Esa cualidad natural, sin embargo, se vio fortalecida con la organización que el Gabinete de Turismo montó para que el grupo de atletas y miembros de la International Surfing Association (ISA) y la Asociación Latinoamericana de Surf (ALAS) se sintieran excepcionalmente acogidos por el pueblo y gobierno salvadoreños.

Así lo ha destacado la Ministra de Turismo, Morena Valdez, quien se ha congratulado, además, porque el voto definitorio para que El Salvador fuera designado sede del ISA World Surfing Games 2020, provino de un directivo de ISA que fue obligado a estar presente en El Salvador en los pasados eventos.

“En la Junta Directiva (de ISA) hubo uno de tres miembros que vino obligado al mundial de noviembre y, al final, defendió al país por su organización, por los mejores eventos culturales, porque le encantó liberar tortugas y porque nunca imaginó que El Salvador era lo que encontró y hasta se decidió que sus próximas vacaciones las pasará en El Salvador”.

España, Japón y Australia, quedaron fuera de la competencia por la sede, debido a que en la época del año en que se realizará este mundial de surf no se generan olas adecuadas para ese deporte en esas latitudes; por ello solo quedaban Costa Rica y El Salvador para definirse el escenario. “Costa Rica pujó hasta el último minuto”, ilustró Valdez, para describir lo fuerte que estuvo la competencia.

El Gabinete de Turismo ya inició los preparativos para el World Surfing Games 2020.

El equipo nacional

El grupo de atletas que represente a El Salvador en este evento, será competencia exclusiva de la Federación Salvadoreña de Surf, pero siendo un torneo open, se sabe que hay atletas como Joselyn Alabí y Amado de Jesús que no participarán, porque el torneo será de tabla corta o tradicional y ellos son Longboard o SUP and Paddleboard, ha explicado por su parte el Presidente del Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (Indes).

Además, se toma en cuenta el ranking, por lo tanto, “la Federación definirá a los atletas mejor clasificados, pero Bryan Pérez tiene una posibilidad por su participación en los Juegos Panamericanos de Perú, del año pasado”, agregó el funcionario.

Bryan Pérez será uno de los que representará a El Salvador.

Sin embargo, pese a todo ello, se tendrá que ver en el tiempo previo al evento, qué atletas estárán en su mejor momento para tomarlos en cuenta como posibles representantes, o sea que “no importa en ocasiones los nombres históricos, sino el mejor momento que estén pasando los atletas”.

Lo que sí se hará es trabajar en conjunto (Indes y Federación) para darle entrenamiento al grupo seleccionado, se comprometió Bukele.

El reconocimiento

El clasificatorio olímpico ISA World Surfing Games 2020 ha ubicado a El Salvador ante una nueva oportunidad de concretar su estatus como destino turístico mundial, luego de la decisión tomada el domingo por la International Surfing Association (ISA).

Surf City nuevamente sonará a nivel mundial, con la llegada de más de 200 surfistas de al menos 50 países del mundo, para participar en el World Surfing Games 2020, que se realizará del 9 al 17 de mayo; esto ratifica al país su potencial como destino de surf mundial.

La International Surfing Association (ISA), calificó el evento como “histórico”, ya que definirá a 12 clasificados a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Esta será la primera ocasión que el surf participa como disciplina deportiva en esa justa.

“Con Surf City El Salvador estamos demostrando, con acciones, que tenemos la voluntad política de crear una marca, un concepto y un destino de clase mundial”, reaccionó el Presidente Nayib Bukele, desde el momento en que se conoció que El Salvador ha sido designado como la sede de este importante evento.