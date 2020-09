Jesuitas: “sentencia de Orlando Montano no agota las responsabilidades”

El testigo Yushi René Mendoza, un teniente retirado del Ejército, declaró que el Presidente Alfredo Cristiani sabía de la operación para eliminar a los sacerdotes y que el ahora Diputado Rodolfo Parker, encubrió a los responsables del crimen. Ambos han negado esas afirmaciones de Mendoza.

La Compañía de Jesús, de España, mejor conocida en el mundo como los Jesuitas, se pronunció este viernes en el país ibérico, luego de conocerse la sentencia en contra el Coronel retirado y exviceministro de Justicia, Inocente Orlando Montano.

El militar ocupó el cargo durante la primera administración de ARENA, bajo el mando del entonces Presidente Alfredo Félix Cristiani Burkard.

“La sentencia sobre Inocente Montano, no agota las responsabilidades individuales en aquellos hechos y, por ende, confiamos en que facilite la labor de la justicia en El Salvador”, escribió la “Provincia de España de la Compañía de Jesús”.

Montano Morales fue sentenciado este viernes a 133 años, cuatro meses y cinco días de prisión, luego de ser encontrado culpable del asesinato terrorista de cinco sacerdotes jesuitas de la UCA, cinco de los cuales eran españoles y uno salvadoreño. La Audiencia Nacional de España lo sentenció a 26 años, ocho meses y un día de cárcel por cada víctima.

En estos hechos, también fueron asesinadas Elba Ramos (colaboradora de los sacerdotes) y su hija menor de edad (16 años), Celina Ramos.

El militar retirado, no obstante, solo purgará 30 años de prisión, de los cuales se le descontarán nueve, que son los que ha pasado preso durante el proceso que enfrentó en Estados Unidos por un delito migratorio y durante el proceso en España.

La Compañía de Jesús, agrega que en El Salvador es donde mayor contribución puede hacer el reconocimiento a las víctimas, la reconciliación del país y la paz para los propios victimarios si se le aplica la justicia nacional.

“La Compañía de Jesús en Centroamérica y la UCA seguirán trabajando, como lo han hecho hasta ahora, en favor de un juicio justo en El Salvador, tal y como anunciaron en el comunicado que emitieron conjuntamente el pasado 7 de junio”.

El Teniente Yushy René Mendoza, quien declaró en el juicio contra Montano, desde Chile, mencionó que el entonces Presidente de El Salvador, Alfredo Cristiani, a quien se le habría consultado sobre el operativo de eliminación de los sacerdotes jesuitas, nunca emitió una contraorden, después de una reunión entre el Alto Mando de la Fuerza Armada y el gobernante, en la tarde-noche del 15 de noviembre. Cristiani siempre ha negado su involucramiento en el múltiple crimen.

Por otra parte, Mendoza involucró al actual Diputado del PDC, Rodolfo Parker, quien actuó según el militar, como encubridor; el teniente interrogado aseguró que Parker asistió a la declaración que hacía Mendoza como sospechoso y la manipuló diciendo: “No, no, no… esas declaraciones no pueden ir así’. Y saca la página de la máquina de quien estaba escribiendo y me dice: ‘No, no puedes declarar eso, no tienes que mencionar a ninguna persona del Alto Mando, no tienes que mencionar que Benavides dijo que tenían orden del Alto Mando. No puedes mencionar a nadie que no sea Benavides o del Batallón Atlacatl”, para entonces Parker era el abogado del Ejército, dice el testigo, aunque Parker aclara que era asesor de la Comisión de Honor de la Fuerza Armada.

Al igual que Cristiani, Parker también niega el encubrimiento. La Compañía de Jesús ha señalado, además, que espera que esta condena “haya servido para evaluar jurídicamente una verdad acreditada a través de numerosos testimonios, pruebas documentales e investigaciones que apuntaron, desde un principio a la responsabilidad de las Fuerzas Armadas y al Estado salvadoreño en el crimen y su encubrimiento”.

