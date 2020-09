Indigente atacó a joven en Ceiba de Guadalupe y le causa severos daños

“La escucho y le prometo que este ataque no quedará impune. Vamos a hacer todo lo que la Ley nos permita para que esto no le suceda a nadie más”, respondió en sus redes sociales el funcionario.

En redes sociales fue denunciado un ataque de parte de un indigente que deambula en la calle que se ubica entre la Ceiba de Guadalupe y el colegio católico Hermanas Somascas, contra un joven la noche del pasado miércoles 18 de septiembre.

Una hermana de la víctima ha señalado el peligro que acecha a personas vulnerables en ese lugar del municipio de Antiguo Cuscatlán, en La Libertad. Y también los graves daños que el joven ha sufrido producto del ataque despiadado que recibió.

Aunque se supone que el atacante fue detenido, se conoció por medio de la misma denuncia, que quedará libre porque se considera una persona no identificada y con problemas mentales.

Por medio de una narración que hizo en Twitter, Dalia Montano, hermana del joven, dijo que Esteban iba pasando por la calle oscura de esa zona de Antiguo Cuscatlán, cuando lo sorprendió el indigente y comenzó a golpearlo, lo intentó asfixiar con un alambre, le intentó sacar los ojos, lo mordió y dejo muy mal herido.

“Mi hermano es delgado, el que lo atacó era el triple de grande que él, mi hermano no toma, no se droga, es la persona más tranquila, mi hermano no se mete con nadie; él, si puede, ayuda en lo que puede, debido al daño fue sometido a una operación de los ojos, ya que debido a que este tipo le metió los dedos en los ojos le dañó mucho… puede quedar ciego debido a las graves lesiones que le ocasionó”, se lamentó la joven.

Les pido de todo corazón, que compartan que mencionen a la @FGR_SV esto no puede quedar así, Esteban merece justicia. — Dalia Montano (@torrresstephany) September 20, 2020

La denunciante pidió oraciones por su hermano. Tras conocerse que quedará libre el atacante, Dalia pidió que se haga justicia y advirtió que mañana puede ser un niño o una mujer la víctima que hasta puede morir.

Al respecto, el Fiscal General, Raúl Melara se ha comprometido a no dejar impune este caso. “La escucho y le prometo que este ataque no quedará impune. Vamos a hacer todo lo que la Ley nos permita para que esto no le suceda a nadie más”, respondió en sus redes sociales el funcionario.

