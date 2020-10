Herbalife Nutrition conmemora el año de «nutrición para hambre cero»

Los resultados de la iniciativa publicados junto con el 75º Aniversario del Día Mundial de la Alimentación subrayan la necesidad crítica de recursos de alimentación saludables.

Foto: Herbalife.

San Salvador. Herbalife Nutrition conmemoró el primer año de la iniciativa Nutrición para Hambre Cero un programa mundial alineado con el Objetivo de Desarrollo Sostenible número dos de las Naciones Unidas.

Este último busca eliminar el hambre en todas sus formas para 2030, así como alcanzar la seguridad alimentaria y mejorar la nutrición.

A nivel mundial, más de 2.000 millones de personas no tienen acceso a alimentos nutritivos suficientes. La población mundial sigue creciendo y se prevé que la necesidad de alimentos aumentará conforme a ello.

A través de la iniciativa Nutrición para Hambre Cero, Herbalife Nutrition trabaja con socios a fin de ofrecer recursos, comidas y educación para ayudar a alimentar a las personas necesitadas.

Para respaldar los programas y campañas de educación, Herbalife Nutrition puso a disposición de la niñez y sus familias casi 700.000 comidas nutritivas.

Además, entregó más de 500.000 porciones de productos donados y 1.600 Kg de alimentos a familias necesitadas; también ofreció educación sobre lactancia y nutrición para el desarrollo infantil saludable a 47.000 mujeres.

Finalmente ofreció suplementos dietarios esenciales a 40.000 menores de edad para reducir la deficiencia de nutrientes y promover su desarrollo saludable.

La pandemia está profundizando la inseguridad alimentaria y, según un informe reciente de las Naciones Unidas, es probable que 132 millones de personas más experimenten inseguridad alimentaria para fines de 2020. Hoy más que nunca, existe la necesidad urgente de brindar acceso a alimentos saludables y nutritivos a las poblaciones en riesgo.

Durante su primer año, la iniciativa anunció asociaciones con organizaciones sin fines de lucro mundiales reconocidas por el impacto que ejercen para intentar resolver el hambre mundial, incluyendo Feed the Children, The Hunger Project, Chrysalis, National Hispanic Council on Aging y la Fundación de la Cruz Roja China.

A través de estas asociaciones, Herbalife Nutrition trabaja para llegar al hambre cero, ofreciendo buena nutrición y recursos educativos a las comunidades necesitadas.

En la región de Centro y Sudamérica, se entregó un total de $250 mil a más de 15 organizaciones. Este dinero forma parte de las recaudaciones y colaboraciones que realizan los Distribuidores Independientes Herbalife Nutrition y Empleados de la compañía.

El destino de estos fondos está dirigido a financiar proyectos como ser la subvención diaria de alimentos y platos de comida, sueldos de personal de cocinas, meriendas saludables, educación nutricional para padres, personal de las organizaciones.