Gradúan a personal de Salud en soporte vital para pacientes de COVID-19

El pasado sábado 12 de septiembre, más de 1,000 profesionales de la salud entre médicos, enfermeras y licenciados en terapia respiratoria, se graduaron del curso “Fundamentos del soporte vital en paciente con COVID-19”.

«Ustedes son la fuerza, el músculo que ha sacado adelante al país en esta pandemia. Es importante que tengamos a nuestros equipos médicos comprometidos con salvar vidas», dijo el Ministro de Salud, Francisco Alabí, durante el acto de graduación encabezado por el Presidente Nayib Bukele.

Mónica Ayala, Directora del Seguro Social, expresó que, con su graduación, estas más de mil personas, alcanzan un logro académico más y reafirma la capacidad de su compromiso para seguir en esta lucha contra la COVID-19.

La oposición política representada por ARENA, había reclamado que el gobierno no ha capacitado al personal de Salud y que esa es una razón por las cuales no le asignan fondos.

Sin embargo, con la graduación de este contingente de profesionales se desvirtúa esa razón aludida por una Diputada del partido tricolor. El curso tuvo como objetivo brindar conocimientos para identificar los signos de alarma y proporcionar soporte vital a pacientes con coronavirus, han dicho fuentes oficiales.

La capacitación al personal de salud fue impartida por intensivistas y expertos en cuidados críticos, docencia e investigación, enfermería y terapia respiratoria del Sistema Integrado de Salud.

«Como alumno me siento orgulloso de formar parte de esta institución. Todo lo que he aprendido lo he puesto en práctica con los pacientes», dijo el alumno del curso, Erick Burgos.

El Gobierno del Presidente Nayib Bukele, a través del Ministerio de Salud, está comprometido con la capacitación y actualización de los conocimientos del personal de las diferentes disciplinas, dicen los representantes del Ejecutivo.

La Organización Mundial de la Salud ha pedido a los gobiernos que capaciten a su personal para enfrentar eficientemente la pandemia.

