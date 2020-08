Francisco Alabí: “Es importante no disminuir las medidas de prevención”

Las experiencias de otros países en relación con rebrotes de Covid-19 después de la reapertura que han definido en su momento, llama a mantenerse alerta y a no disminuir las medidas de prevención, argumentó el Ministro de Salud.

Foto: Salud.

El Ministro de Salud, Francisco Alabí, dijo que aunque El Salvador ha experimentado una disminución considerable en los casos de Covid-19 durante los últimos 11 días, como lo reflejan las estadísticas, exhortó a la población a no bajar la guardia frente a la pandemia.

“Es importante que no disminuyamos las medidas de prevención, que no bajemos la guardia, que no pensemos que la enfermedad ha desaparecido del territorio”, dijo el titular de Salud en una entrevista de radio.

Hoy, El Salvador amaneció con 236 pacientes nuevos de coronavirus, consiguiendo establecer 11 días de descenso en los contagios, pero no para fiarse y creer que la pandemia ha pasado, advierte el funcionario.

“Tenemos más de 24,000 casos confirmados, cerca de 16,500 sospechosos, una cifra bastante alta que nos dice que debemos continuar con las medidas, a pesar de la tendencia a la disminución”, agregó el Ministro Alabí.

El funcionario de Salud argumenta su postura con experiencias vividas en otros países que después de abrir las actividades económicas se han vuelto a incrementar las cifras; El Salvador prepara la reapertura para este lunes.

“Cuando inició la pandemia, sabíamos que cada decisión a tomar debía ser anteponiendo la vida de los salvadoreños. Hoy, todo ese esfuerzo es recompensado”, ha dicho el Ministro al reiterar la necesidad de mantener las medidas con toda responsabilidad.

