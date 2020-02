Fiscal General le responde a Diputado Quijano: “no me interesa su confianza”

En este caso la FGR solo ha presentado acusaciones contra siete miembros de los partidos políticos FMLN y ARENA por los delitos de Fraude Electoral y Asociaciones ilícitas.

El expresidene de la Asamblea Legislativa y Diputado por ARENA, Norman Quijano, ha pedido que la comisión que trabajará en su desafuero emita un dictamen favorable para su antejuicio, ante las acusaciones de la Fiscalía General de la República.

Pero Quijano advierte que no tiene confianza ni en las instituciones de justicia, ni en el Fiscal General, Raúl Melara, con quien se reunió por casi ocho horas cuando se conoció la existencia de un vídeo divulgado por el testigo criteriado “Noé” que la FGR presentó en el caso “Operación Cuscatlán, en donde se observaría a Quijano reunido con pandilleros con quienes, según el testigo, negoció votos electorales a cambio de dinero.

Melara no tardó en contestarle al sospechoso, en sus redes sociales: “No se confunda diputado Norman Quijano. No busco, ni me interesa su confianza. Mi agenda es la justicia”, dijo.

Sobre Quijano pesa una petición de antejuicio y desafuero para que enfrente como cualquier persona la justicia común, debido a que habría negociado millones de dólares con las dos pandillas más violentas y sanguinarias que operan en El Salvador, con el único propósito de arrebatarle el poder Ejecutivo al FMLN.

Este último partido también negoció con las mismas pandillas; momento, la FGR solo ha presentado acusaciones contra siete miembros de los dos partidos políticos por los delitos de Fraude Electoral y Asociaciones ilícitas. Los acusados son Ernesto Muyshondt, Paolo Lüers, Salvador Ruano (ya fallecido), todos miembros o seguidores de ARENA; Benito Lara, Arístides Valencia, Raúl Mijango y Wilson Alvarado.