Fernanda Cornejo, nadadora salvadoreña se gradúa en Ciencias de la Aviación en EUA

“A pesar de los obstáculos sí se puede y podemos salir adelante”, reiteró la atleta, quien es otra historia de éxito que permite inspirar a más jóvenes.

Foto: FESA.

Fernanda Michelle Cornejo, alumna de la XI Promoción del Colegio Especializado en Atletas de Alta Competencia FESA, culminó su carrera en Ciencias de la Aviación en Orange Coast College en la Ciudad de Costa Mesa California, Estados Unidos.

El referido colegio estadounidense le permitió seguir formándose en su disciplina deportiva y a la vez llevar su carrera universitaria.

Fernanda Michelle procede del Club de Natación El Polvorín y ha formado parte de la Selección Nacional de El Salvador; fue la primera Atleta de la Federación Salvadoreña de Natación en finalizar su bachillerato en el Colegio de FESA con un promedio de notas de 9.3.

Entre sus principales logros deportivos y académicos se destacan, entre otros: el primer Lugar en aguas abiertas en el Power Challege de Miami (2015); Tercer Lugar en 200mts mariposa, República Dominicana (2015); Segundo Lugar en 400mts combinado, Juegos Deportivos Codicader en Honduras (2016); Récord Nacional en 4x400mts combinado relevo mixto, XV Campeonato CAMEX en San José Costa Rica (2014) con marca de 4:26.88.

Además, la compatriota es Primera estudiante de Orange Coast College y la primera latina en posicionar Top 10 en el evento de flight computer accuracy test.

“Gracias a FESA descubrí Orange Coast College y me brindaron la oportunidad de estudiar en el extranjero y formar parte del equipo de natación de OCC; FESA me abrió las puertas para mi educación y me preparó para los estudios universitarios en Estados Unidos de la mano de mi pasión por la natación”, dijo la joven atleta.

Fernanda Michelle no se ha detenido en estos tiempos de pandemia y ha iniciado un nuevo Proyecto de Consultorías para la industria aérea.