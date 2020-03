Exámenes de cuatro personas por sospechas de coronavirus resultaron negativos

El Embajador de Estados Unidos en El Salvador, Ronald Johnson, a través de sus redes sociales reaccionó ante el anuncio del presidente sobre el resultado negativo de las pruebas: “Gracias a Dios”, dijo el Diplomático.

El Presidente Nayib Bukele informó la noche de este martes, que los exámenes a cuatro personas de quienes se sospechaba que estaban contagiados de Covid-19, resultaron negativos.

Igual resultado se obtuvo de los exámenes de otras 23 personas que estuvieron en riesgo de contagio.

No obstante, el gobernante advirtió que esto no significa que no haya casos y que, de hecho, es muy probable que sí lo hayan, pero que aún no se ha detectado ninguno.

El Presidente ha ordenado que diariamente se hagan pruebas a las personas, porque “encontrar los casos temprano es importante”.

Mientras tanto, lo más recomendable es que las personas no salgan de sus casas, si no necesitan nada urgente que hacer, ha pedido Bukele. El Embajador de Estados Unidos en El Salvador, Ronald Johnson, a través de sus redes sociales reaccionó ante el anuncio del presidente sobre el resultado negativo de las pruebas: “Gracias a Dios”, dijo el Diplomático.