Es urgente aprobar préstamos otorgados por organismos multilaterales insiste Hacienda

Bajo condiciones favorables, los bancos internacionales han aprobado financiar $2 mil millones para atender emergencia por Covid-19 y solo se espera que la Asamblea Legislativa cumpla con el proceso de aprobación.

Foto: Asamblea Legislativa.

Los Organismos Multilaterales, que son las ventanas de financiamiento de $2 mil millones que autorizó negociar la Asamblea Legislativa al gobierno, han aprobado los fondos con bajas tasas de interés.

El Ministro de Hacienda, Nelson Fuentes, ha explicado, nuevamente, las condiciones financieras de los préstamos que serían otorgados al país y ha dicho que el 80% de esos fondos tienen condiciones concesionales con plazos promedio de 18 años.

“Yo ya no puedo explicarlo de otra forma a la Asamblea, de qué sirve que me hayan autorizado a buscar financiamiento por $3,000 millones si al final las cosas no caminan», cuestionó el Ministro Fuentes, al referirse al entrampamiento del dinero en la Asamblea Legislativa.

Según el Ministro, se ha logrado un préstamo extra de $600 millones, para complementar los $1,624 millones gestionados para atender la referida emergencia.

Esos $600 millones extras concedidos por el BCIE, están divididos así: dos préstamos por $350 millones y $250 millones, con una tasa de interés indicativa del 3% para un período de 20 años que incluyen cinco años de gracia.

Pero estos fondos están esperando en la mesa de la Comisión de Hacienda, la primera aprobación. “No podemos dejar que el país caiga», señaló el Ministro Fuentes, mientras urgía de nuevo a los diputados a aprobar los fondos.

De igual forma, hay $15 millones provenientes del Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional (OFID) a una tasa fija del 3.75% para 20 años, con un período de gracia de cinco años.