Enot Rubio es descalificado como Embajador de Marca País

El Presidente del Comité El Piche no ha emitido ninguna explicación sobre la exclusión de Andy Lovos, del pasado Desfile de Las Rosas, en Pasadena, California, Estados Unidos.

Foto: Periódico Equilibrium.

El Organismo Promotor de Exportaciones de El Salvador (Proesa) ha anunciado oficialmente, que el Presidente del Comité El Piche, Enot Rubio, quien liderara la presentación de la Banda El Salvador Grande como su Gente en el Desfile de Las Rosas, en California, Estados Unidos, ha sido separado de su cargo como Embajador Marca País.

Este cargo se le confirió en 2017 por parte del gobierno de Salvador Sánchez Cerén, cuando Proesa era presidida por el dirigente del FMLN, Sigfrido Reyes; pero a raíz de los problemas generados tras la exclusión de Andy Lovos de la presentación de la banda el pasado 1 de enero, Proesa ha dicho que Rubio ya “no cumple con los requisitos suficientes para continuar siendo Embajador Marca País”.

Desde que se conoció el problema que enfrentó Lovos, Enot Rubio no ha emitido declaración alguna, al contrario por disposiciones desconocidas, son miembros de la banda y familiares de dichos miembros los que han salido en defensa del proyecto de esta agrupación.

Las cuentas de Rubio en las redes sociales han permanecido inactivas y no se refiere ni al desarrollo del desfile ni al problema de exclusión de Lovos.

No obstante, a nivel oficial en El Salvador, el caso sí ha tenido repercusiones en el sentido que el Presidente Nayib Bukele ha retirado futuras ayudas a la banda manejada por Rubio y ha ordenado que la Ministra de Cultura Suecy Callejas se haga cargo de la organización de una nueva agrupación que se llamará “Banda El Salvador” que contará con el financiamiento total del Estado para que represente oficialmente al país fuera de sus fronteras.

Por otra parte, Mario Tenorio, influyente miembro del partido Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA) se pronunció en sus redes sociales destacando que pedirá a la Asamblea Legislativa que se le retire a Rubio la Distinción Honorífica que se le concedió recientemente.

Aún no están claros los motivos por los cuales se excluyó a Lovos, para lo cual organizadores de la participación de la banda salvadoreña incluso hicieron uso de las autoridades policiales estadounidenses, pero se sugiere que no hay un manejo transparente de los recursos y aunque ha habido solicitudes de diversos medios de comunicación para que Rubio explique al respecto, no hay reacción de este.