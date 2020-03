El Salvador estará en cuarentena nacional durante 30 días desde el 11 de marzo

“Hoy por hoy no hay ni un solo caso confirmado. En el momento en que se confirme un caso de coronavirus, en el minuto siguiente este gobierno será el primero en informarlo”, afirmó el Presidente Nayib Bukele.

Foto: Presidencia/Periódico Equilibrium.

Mediante un Decreto Ejecutivo emitido este miércoles por la Presidencia de la República, se ha decidido que El Salvador estará en cuarentena a nivel nacional como una medida extraordinaria para evitar en lo posible el contagio de nacionales con el covid-19 o coronavirus.

Durante una cadena nacional, el Presidente Nayib Bukele anunció esta tarde de miércoles que el Decreto Ejecutivo también establece la suspensión inmediata de clases en todos los niveles educativos tanto públicos como privados porque la niñez y la juventud son la prioridad.

Más temprano, el Presidente Bukele había elevado la Alerta Amarilla a Naranja, para mejorar la logística de control y evitar los eventuales contagios y recordó que los rumores de casos sospechosos en Chalantenango, el Seguro Social y el Hospital de la Mujer, entre otros, son solo eso: rumores.

No se refirió a uno rumor en el que se menciona que existe un ciudadano español que habría entrado por un punto ciego de San Lorenzo en Atiquizaya, para evitar estar en cuarentena, pero que sería un caso positivo de la enfermedad y por lo cual estaría siendo tratado en el hospital Francisco Menéndez de Ahuachapán.

Ese caso habría desencadenado las medidas extraordinarias. Se insistió, sin embargo de manera oficial, que todo es falso y que son rumores emanados de la situación de pánico social que se genera por las condiciones mundiales a razón de la propagación del virus. “no hay ni un solo caso confirmado. Algunos dicen que no se ha confirmado porque no se han hecho los exámenes. Eso no quiere decir que no lo vaya a haber en las próximas horas, no somos Dios y no podemos predecir el futuro”, admitió el Presidente.