Diez personas fallecidas por Covid-19 reporta El Salvador

Bukele lamentó que haya gente en las calles comprando ropa acompañada de niños y personas de la tercera, negocios como car wash abiertos, que se den reuniones en casas o que haya gente en salones de belleza.

Foto: Pixabay.

El Ministro de Salud, Francisco Alabí, informó la noche de este jueves que un hombre de 56 años murió hoy, convirtiéndose en la décima víctima mortal por Covid-19.

Sin entrar en mayores detalles, el Ministro señaló que la persona fallecida se había contagiado localmente y que pese al tratamiento mediante el protocolo en la Unidad de Cuidados Intensivos respectiva, no pudo superar su condición.

Mientras se suma la décima víctima, el Presidente Nayib Bukele señaló que este día “miles de personas (estuvieron) en las calles rompiendo la cuarentena”.

“Algunos dicen que es porque no tienen que comer, y no dudo que en algunos casos sea verdad. Pero en la mayoría de casos es mentira, lo que en realidad los mueve (aunque no les guste que se los diga) es la codicia, la vanidad y la irresponsabilidad”, reclamó el gobernante.

Los opositores políticos, abogados, organismos internacionales han criticado las medidas del gobierno que busca proteger a la población mediante acciones drásticas. Los críticos anteponen la legalidad e invocan la Constitución de la República y los derechos humanos, ante lo cual el gobierno señala que la vida es el máximo derecho que se busca proteger.

Y aunque ha advertido que esta es una etapa crítica en el que los casos pueden dispararse y causar una mayor cantidad de víctimas mortales, muchas personas no han acatado la cuarentena como medida máxima de prevención de la Covid-19.

“En unos días veremos los resultados de esto, y le pediremos a Dios que nos ayude. Pero no sé si nos ayudará, porque cuando nos dio la opción de escoger, escogimos la muerte. Ojalá me equivoque”, concluyó el gobernante.